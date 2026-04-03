»Vse nared« za velikonočno baklado SPD in fare Radiše

3.4.2026 Radiše Radsberg Tomaž Verdev
»Preteklo soboto so društveniki začeli dovažati les za grmado, ki medtem že stoji,« je s pripravami na tradicionalno baklado po vigiliji in procesiji okoli farne cerkve zadovoljen radiški župnik Marjan Plohl.
Nekoč so goreli kresovi v vsaki vasi na Gurah

Grmada se je sicer pod nebo dvignila brez njega, saj se je že 20. udeležil duhovnih vaj v Admontu. »Začetek je z mašo ob osmih zvečer, po procesiji okoli pol desetih sledi blagoslov bakel in nosilcev, nato pa že prižiganje bakel na kolovozu in odhod na travnik, kjer se potem s temi posvečenimi baklami prižge velikonočni kres,« potek radiške baklade pojasni Plohl. 

Kresovi zamrli, ostal kres

Predsednik Slovenskega prosvetnega društva Radiše Aleksander Tolmaier se iz otroštva spominja, da so nekoč »kresovi goreli v vsaki vasi na Gurah«. Nato pa so ta vaška velikonočna kresovanja zamrla in se je dogajanje osredinilo okoli baklade na Radišah. Kako pa njegovi otroci gledajo na radiško baklado? »Z navdušenjem, saj se je vsako leto udeležijo, ne da bi jih bilo treba priganjati k temu.«

