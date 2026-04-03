»Vse nared« za velikonočno baklado SPD in fare Radiše

Predsednik Slovenskega prosvetnega društva Radiše Aleksander Tolmaier se iz otroštva spominja, da so nekoč »kresovi goreli v vsaki vasi na Gurah«. Nato pa so ta vaška velikonočna kresovanja zamrla in se je dogajanje osredinilo okoli baklade na Radišah. Kako pa njegovi otroci gledajo na radiško baklado? »Z navdušenjem, saj se je vsako leto udeležijo, ne da bi jih bilo treba priganjati k temu.«