Včeraj pregon, danes remigracija?

Film traja približno pol ure in je zasnovan v nemškem jeziku. »Bila je težka odločitev, a na koncu sem se odločila za nemščino, ker je film namenjen šolarjem v Avstriji od 15. leta naprej. Meni se je zdelo logično, da je film v jeziku, ki je mladim znan, ker se tako bolje prenašajo tudi emocije prič časa v njihovih izjavah,« pove Katz. »Med nastajanjem filma se je zgodila racija in zame je bilo pomembno, da pokažem, da se diskriminacijo na Koroškem čuti še danes, s tem pa film naredi nekakšen lok v sedanjost.« Film si je v Pliberku ogledalo okoli 300 ljudi, drugih terminov za predvajanja še ni, »smo pa odprti za povabila« (Katz).