V zadnjem hipu do novega avtomobila

»Moja hčerka Franciska mi je poslala sliko izžrebanih števil, gledala sem samo na druge nagrade. V kotu je bila napisana številka za nagrajenca avtomobila, tega se sploh nisem zavedala, ker je številka bila napisana z majhnimi črkami.« Po enem tednu je šla v Zadrugo v Železni Kapli nakupovat. »Medtem ko sem čakala pri blagajni, sem si plakat mogla ogledati v povečavi in sem zaznala, da je številka za avto podobna številki na moji srečki. Ko sem prišla domov, sem takoj poklicala Zadrugo v Pliberku, kjer so mi rekli, da sem imela srečo, ker bi v dveh urah na novo žrebali drugo število.« Potem je bila čisto nervozna, ker si je mislila, da je morda že prepozna. Tajnica ji je potem po telefonu sporočila, da še niso ponovno žrebali. »Imela sem nepopisno srečo,« se z nasmehom spominja gospa Novak. V ponedeljek, 13. julija, je bila povabljena v Pliberk na predajo vozila, kjer so ji avto slovesno izročili poslovodja Michael Schwerdt, predsednik sosveta lastnikov Štefan Domej, vodja avtohiše Nissan Slanitsch Jürgen Slanitsch ter župnik msgr. Ivan Olip. Spremljala jo je cela družina, ki se je prav tako zelo veselila. Osvojila je Nissan JUKE, ki je po mnenju Gabriele Novak »zelo lep in v primerjavi z mojim starim vozilom zelo moderen.« Svoj stari Ford KA, s katerim se vozi že 16 let, bo verjetno prodala. Z novim vozilom se še ni peljala. »Pravzaprav so tam hoteli, da naredim poskusno vožnjo, ki jo bi tudi zraven snemali. Bila sem pa tako nervozna, da se je potem vodja Zadruge peljal z menoj eno rundo.«