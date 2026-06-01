Novice logo
V Selah nastaja varnostni center za skoraj 2 mio evrov

1.6.2026 Sele Zell Pfarre Sebastjan Trampusch
V Selah so v ponedeljek, 18. maja, položili temeljni kamen za nov varnostni center. Center bo služil kot gasilski dom gasilskega društva Sele–Cerkev ter kot vadbeni center za usposabljanje gasilcev. Hkrati bodo v Libeličah v občini Dravograd zgradili še drugi vadbeni center. 
Franc Jožef Smrtnik, podžupan Danijel Olip, župan Heribert Kulmesch, arhitekt Nanti Čertov, deželni svetnik Peter Reichmann in podžupan Dravograda Robert Plimon

Projekt obeh vadbenih centrov, ki bo trajal tri leta, je vreden 1,9 milijona evra. Sofinancira ga Evropska unija z nekaj več kot 1,5 milijona evrov. Cilj Interreg projekta RES2ND je izboljšati pripravljenost in kompetence operativnih enot za skupno posredovanje ob naravnih nesrečah ter prispevati k večji odpornosti čezmejne regije Slovenija–Koroška.

Skoraj 2 milijona evrov

Varnostni center v Selah sam bo stal skoraj dva milijona evrov: milijon evrov bo prispevala dežela, 700 tisoč evrov pa bo zagotovljenih iz omenjenega evropskega projekta. Občina bo prispevala približno 150 tisoč evrov, pravi župan občine Heribert Kulmesch. Gradnjo varnostnega centra naj bi dokončali do konca leta. Gasilci imajo svoj gasilski dom zdaj v občinski hiši in jim primanjkuje prostora. Občina je zarado tega že morala kupiti kontejner, je povedal Kulmesch.

Gasilce bodo v centrih usposabljali na področju naravnih katastrof, v Selah z gorskim težiščem, v Libeličah pa na področju poplav, pravi direktor Geoparka Karvanke Gerald Hartmann. Vodilni partner evropskega projekta je občina Dravograd. Partnerji so občina Sele, Gasilska zveza Slovenije, koroška gasilska zveza in Geopark Karavanke, ki je tudi operativni izvajalec projekta. 

Geopark v korist občinam

Geopark Karavanke je s čezmejnimi projekti iz EU dobil več milijonov evrov za občine,  razširitev na področje zaščite pred nesrečami se je ponudila, je povedala podpredsednica Geoparka Lisa Lobnik. Mdr. so na slovesnosti še spregovorili podžupan Dravograda Robert Plimon, poveljnik gasilcev Sele-Fara Roman Juch, deželni svetnik Peter Reichmann ter deželnozborski poslanec Franc Jožef Smrtnik. Arhitekt varnostnega centra, domačin Nanti Čertov, je poudaril, da so objekt, ki je podobno velik kot nakupovalni center, skušali čim bolje umestiti v kraj ter pri gradnji uporabili veliko lesa in masivne zidove.     

