V Pliberku odpirajo zdravstveni center

Kaj bo ponujal pliberški zdrav­s­tveni center? »Vse, kar vam nudi hišni zdravnik, vse, kar krije zdravstvena zavarovalnica. Poleg zdravnika je mogoče koristiti fizioterapijo, ergoterapijo, nego ali pogovore na temo nege.« V centru bosta delovala mlad zdravnik in zdravnica, ki prihajata iz Celovca, dve asistentki v ordinaciji, dva diplomirana zdravstvena tehnika (dipl. Krankenpfleger), socialni delavec in delavka, klinična psihologinja, fizioterapevtka, iščejo pa še dietologinjo in ergoterapevta. Zdaj je zaposlenih deset ljudi, na koncu naj bi jih bilo do 14. »Center ni ambulanta za nujne primere, pri nas tudi ni strokovnih zdravnikov, na primer ortopeda. Če se doma hudo poškodujete, morate tudi v prihodnje poklicati reševalce. Lahko pa v Pliberku zašijemo manjše rane. Hišne obiske bomo ponujali na primer za nego ran, kar bodo opravili diplomirani zdravstveni delavci. Če so pacienti mobilni, morajo priti k nam.« Puschl zdravstvenega centra ne vidi kot konkurenco drugim zdravnikom, na primer dr. Raminu Sini na glavnem trgu. »Pacienti lahko pridejo k nam, če je njihov zdravnik na dopustu ali če drug zdravnik ne dela. Princip centra pa bo, da imajo pacienti hišnega zdravnika v hiši in lahko nato koristijo tudi ostale storitve centra. Ni predvideno, da bi pacienti drugih hišnih zdravnikov prišli v center le na fizioterapijo, ker zato nimamo dovolj kapacitet,« pove Puschl. V Pliberku sta trenutno nezasedeni dve mesti zdravnikov splošne medicine s pogodbo z zdravstveno blagajno. »Smo dodatna ponudba, ki zapolnjuje obstoječi primanjkljaj v Pliberku,« pove Hansjörg Szepannek, govornik Diakonie de La Tour. Kot dodaja, pa bodo v centru ponujali na primer nego ran (Wundpflege) tudi za paciente drugih hišnih zdravnikov. Center bo odprt od ponedeljka do petka od 7.00 do 19.00, zadnji pacient bo sprejet ob 18.15. Zaprt bo le ob praznikih.