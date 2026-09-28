V Pliberku odpirajo zdravstveni center

Konec septembra je novi zdravstveni center v Pliberku že skoraj pripravljen na odprtje. Medtem ko v prostorih urejajo še zadnja inštalacijska dela, me menedžerka hiše Nadine Puschl (34) vodi skozi približno 500 kvadratnih metrov velik center primarne zdravstvene oskrbe, uradno poimenovan Primärversorgungszentrum Bleiburg / Pliberk. Nosilec centra je Diakonie de La Tour, evangeličanska socialna organizacija v Avstriji, ki upravlja 100 ustanov in ima 2500 zaposlenih. V projekt v Pliberku so vložili dva milijona evrov, 700.000 evrov je prišlo iz evropskih sredstev.
Nadine Puschl (34) je odraščala v Grebinju in je diplomirana medicinska sestra. V Gradcu je zaključila študij zdravstvene nege, poleg poklica pa je zaključila še mastrska študija etike in znanosti ter promocije zdravja. Zadnjih osem let je v Gradcu delala v zdravstvenem centru in spremljala paciente s sladkorno boleznijo, nazadnje pa je imela vodilno pozicijo. Pred dvema letoma se je vrnila v domovino in, kot pravi, »imela srečo, da tudi pri nas odpirajo take zdravstvene centre in sem dobila delovno mesto v bližini«. Puschl je bila v sklopu študija tudi v Afriki. Ko se je izobraževala na področju zdravstvene nege, je bila tri mesece v Ugandi, kjer je delala v vaški bolnišnici in spoznala tamkajšnje zdravstvene razmere. V Pliberku bo Puschl kot menedžerka pristojna za to, da bo center organizacijsko nemoteno deloval. Bistvo centra je po njenem mnenju multiprofesionalna ekipa, ki združuje zdravstvo, zdravstveno nego, fizioterapijo, delovno terapijo, pa tudi socialno podporo. Zdravnik v hiši lahko takoj posreduje tudi socialnemu delavcu v hiši, ki lahko pomaga pri organizaciji hišne nege.
Kaj bo ponujal pliberški zdravstveni center? »Vse, kar vam nudi hišni zdravnik, vse, kar krije zdravstvena zavarovalnica. Poleg zdravnika je mogoče koristiti fizioterapijo, ergoterapijo, nego ali pogovore na temo nege.« V centru bosta delovala mlad zdravnik in zdravnica, ki prihajata iz Celovca, dve asistentki v ordinaciji, dva diplomirana zdravstvena tehnika (dipl. Krankenpfleger), socialni delavec in delavka, klinična psihologinja, fizioterapevtka, iščejo pa še dietologinjo in ergoterapevta. Zdaj je zaposlenih deset ljudi, na koncu naj bi jih bilo do 14. »Center ni ambulanta za nujne primere, pri nas tudi ni strokovnih zdravnikov, na primer ortopeda. Če se doma hudo poškodujete, morate tudi v prihodnje poklicati reševalce. Lahko pa v Pliberku zašijemo manjše rane. Hišne obiske bomo ponujali na primer za nego ran, kar bodo opravili diplomirani zdravstveni delavci. Če so pacienti mobilni, morajo priti k nam.« Puschl zdravstvenega centra ne vidi kot konkurenco drugim zdravnikom, na primer dr. Raminu Sini na glavnem trgu. »Pacienti lahko pridejo k nam, če je njihov zdravnik na dopustu ali če drug zdravnik ne dela. Princip centra pa bo, da imajo pacienti hišnega zdravnika v hiši in lahko nato koristijo tudi ostale storitve centra. Ni predvideno, da bi pacienti drugih hišnih zdravnikov prišli v center le na fizioterapijo, ker zato nimamo dovolj kapacitet,« pove Puschl. V Pliberku sta trenutno nezasedeni dve mesti zdravnikov splošne medicine s pogodbo z zdravstveno blagajno. »Smo dodatna ponudba, ki zapolnjuje obstoječi primanjkljaj v Pliberku,« pove Hansjörg Szepannek, govornik Diakonie de La Tour. Kot dodaja, pa bodo v centru ponujali na primer nego ran (Wundpflege) tudi za paciente drugih hišnih zdravnikov. Center bo odprt od ponedeljka do petka od 7.00 do 19.00, zadnji pacient bo sprejet ob 18.15. Zaprt bo le ob praznikih.
Uradno ime novega centra je Primärversorgungszentrum Bleiburg/Pliberk. V prostorih ni slovenskih napisov, po besedah Nadine Puschl slovensko govorijo trije zaposleni.
Nosilec centra je evangeličanska socialna organizacija. Kakšno vlogo bo imela vera v novem zdravstvenem centru? Hansjörg Szepannek: »V vseh naših ustanovah izhajamo iz krščanske podobe človeka, pri čemer je v ospredju pomoč sočloveku, delujemo pa nadkonfesionalno. Odprtje z ekumenskim blagoslovom bo 5. oktobra ob 10. uri. Istega dne bo med 14. in 18. uro potekal tudi dan odprtih vrat, na katerega so vabljeni vsi.
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