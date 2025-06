TEDxKlagenfurt letos prvič na letališču s 14 nastopajočimi: Hangar kot oder: ko ideje dobijo krila

Ekipo TEDxKlagenfurt sestavlja 30 prostovoljcev, ki vsako leto investirajo 3500 ur in pri­pravijo dogodek, ki pritegne do 500 obiskovalcev. Na dan dogodka se število prostovoljcev poveča na 70, da zagotovijo nemoten in profesionalen potek prireditve. Letos bo na odru nastopilo 14 govorcev in izvajalcev s svojimi govori ter performansi. Hedenik dodaja, da je eden od pomembnih ciljev dogodka, da povežejo Koroško s svetom – in svet s Koroško. Na odru bodo med drugim nastopili Farayi Chipungu, Manon Dave, Mary Fellowes, Adam Roa, pa tudi domača ustvarjalca Zara Asatrian in Gottfried Prinz ter številni drugi.