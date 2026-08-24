Sv. Katarina zopet žari z griča

Posebej praznično je bilo minulo soboto, 15. avgusta, tudi žegnanje pri sveti Katarini nad Šmihelom. Kot je povedal šmihelski župnik Slavko Thaler, cerkev »po uspešno zaključenih obnovitvenih delih spet žari v najlepšem sijaju«. Za uspešno izvedbo obnove se je zahvalil vsem, ki so pomagali z delom, podporo in darovi. Martin Jernej iz Šotorove družine kot mežnar skrbi za cerkev sv. Katarine. »Pred desetimi leti smo obnavljali podkonstrukcijo zvonika in stopnice v stolp. Ob tem smo opazili, da sta načeta tudi ostrešje in streha. Zato je bila prenova nujna.« Od leta 2024 so sanirali podkonstrukcijo strehe zvonika, streho stolpa pa na novo prekrili z bakreno pločevino. Celovito so obnovili tudi pročelje cerkve, obnovili okenske police na zvoniku ter popravili cerkvena vrata. Investicija je znašala okoli 150.000 evrov, sredstva pa so prispevali škofija, dežela Koroška, Urad za spomeniško varstvo in fara, nekaj sredstev pa so zbrali tudi na dobrodelnem koncertu, na katerem so nastopile domače glasbene skupine in zbori.
Tudi madeži na stenah pričajo tem, da je bila streha že v slabem stanju. Zato bodo prihodnje leto potrebna še popravila v notranjosti cerkve in obnova okenskih okvirjev. Cerkev sv. Katarine stoji na vrhu približno 70 metrov visokega griča Kogel nad Šmihelom. Kraj se v zgodovinskih virih omenja že leta 1404, cerkev pa nekoliko pozneje. Leta 1796 jo je po udaru strele uničil požar. Obnovili so jo približno pol stoletja pozneje, obnovitvena dela pa so trajala sedem let. Današnja stavba je predvsem podoba 19. stoletja. 3. oktobra 1858 je obnovljeno cerkev ponovno posvetil blaženi škof Anton Martin Slomšek. Posvečenja se vsako leto spomnijo ob Slomškovi nedelji. Martin Jernej je skrb za cerkev prevzel leta 2014 po nenadni smrti očeta Heinza Jerneja, ki je pred tem z ženo Anko opravljal službo mežnarja. Sveta Katarina velja v slovenskem ljudskem izročilu za tradicionalno priprošnjico in zavetnico za pravo oziroma zdravo pamet. »Na Katarino gremo peš prosit za dobro pamet,« pravi Martin Jernej. Tudi za pogostitev po žegnanju poskrbijo Šotorovi ob pomoči šmihelskih gasilcev. Pobudnik družabnosti po žegnanju z glasbo je bil Heinz Jernej. Pri sveti Katarini so letno približno tri poroke in krsti, koncerti, v cerkvi z izjemno akustiko pa nastajajo tudi glasbeni posnetki.
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