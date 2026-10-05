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Srečanje ob 60-letnici mature na Slovenski gimnaziji

5.10.2026 Bilčovs Ludmannsdorf Novice
Pred nekaj dnevi, 17. 3. 2026, so se bivši maturanti in maturantke letnika 1966 zbrali pri Miklavžu v Bilčovsu, da proslavijo svojo opravljeno maturo pred 60 leti.
Od leve: Jožko Strauss, Tonej Sticker, Marjana Grilc, Rozvita Vospernik, Micka Strauss-Urank, Draga Smolle, Štefi Quantschnig, Stanko Wakounig, Janko Merkač, Dana Zwitter-Tehovnik, Mirko Hudl, Jože Till, Vladimir Wakounig in Joško Boštjančič

Posebnost tega letnika je, da ga lahko prištevamo med začetne generacije dijakov in dijakinj Slovenske gimnazije in da je bil obenem zadnji letnik, ki še ni imel paralelke. Od bivših 23 maturantov in maturantk se jih je srečanja udeležilo kar 14, trije so že umrli, ostali pa iz raznih razlogov niso mogli priti. Ob prijetnem in sproščenem vzdušju so si navzoči vedeli veliko povedati iz trenutnega vsakdana, ki ima tudi brez poklica svoje neizogibne obveznosti – bodisi do samega sebe bodisi do drugih. Tako je bilo možno dobiti nove vpoglede v dejavnosti tega in onega. Kot bi trenil, je iz kratkega popoldneva nastal prav intenziven ter pripoveden in pogovoren večer, ki je nekdanje sošolce in sošolke povezal v dolge skupinske pogovore. Marsikateri si je zaželel, da bi se v bodoče večkrat videli, saj povedati s(m)o si imeli veliko. Miklavževim hvala za postrežbo, okusno jed, dobro pijačo in prijazen prostor. VW

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