Spominska hoja za žrtve nacizma v Celovcu

Spominska hoja 2026 za žrtve nacističnega nasilja bo v petek, 24. aprila, s pričetkom ob 16. uri na dvorišču celovškega gradu, Burggasse 8. Med drugim bo spregovorila vodja mirovnega inštituta za raziskave in izobraževanje na celovški univerzi Claudia Brunner. Udeležence hoje bo pri deželnem sodišču sprejel predsednik Manfred Herrenhofer.
Sonja Kölich, vnukinja ene od žrtev in pri MKK pristojna za odnose z javnostmi, je povedala več o letošnjem težišču hoje.
SONJA Kölich: Letošnja spominska hoja je namenjena desetim železničarjem, ki jih je zaradi sabotaže in veleizdaje rajhovsko vojno sodišče 25. aprila 1942 na celovškem deželnem sodišču obsodilo na smrt. Obglavljeni so bili 30. junija 1942 na Dunaju. Sedem obsojenih železničarjev je bilo iz Šentvida ob Glini in okolice, dva iz Leobna, eden pa iz Brucka ob Muri.
MKK se je povezal s pristojnimi osebami v občinah, povsod je odmev bil dober. Šentviški župan Martin Kulmer je takoj potrdil svoje sodelovanje in bo tudi spregovoril. Leobenska županja sicer ne more biti osebno navzoča, jo bo pa zastopal eden od mestnih svetnikov, iz Brucka pa verjetno ne bo nikogar. Povabili smo tudi avstrijske zvezne železnice, da se poklonijo spominu obglavljenih sotovarišev. Železnico bo zastopala zgodovinarka Traude Kogoj, vodja oddelka za vključevanje. Veseli pa smo, da bo osrednji govornik pred deželnim sodiščem Stefan Regenfelder, ravnatelj šentviškega mestnega muzeja in potomec žrtve nacizma. On bo pred deželnim sodiščem osvetlil osebne, časovne in politične okoliščine obglavljenih železničarjev.
