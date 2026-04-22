Spominska hoja za žrtve nacizma v Celovcu

MKK se je povezal s pristojnimi osebami v občinah, povsod je odmev bil dober. Šentviški župan Martin Kulmer je takoj potrdil svoje sodelovanje in bo tudi spregovoril. Leobenska županja sicer ne more biti osebno navzoča, jo bo pa zastopal eden od mestnih svet­nikov, iz Brucka pa verjetno ne bo nikogar. Povabili smo tudi avstrijske zvezne železnice, da se poklonijo spominu obglavljenih sotovarišev. Železnico bo zastopala zgodovinarka Traude Kogoj, vodja oddelka za vključevanje. Veseli pa smo, da bo osrednji govornik pred deželnim sodiščem Stefan Regenfelder, ravnatelj šentviškega mestnega muzeja in potomec žrtve nacizma. On bo pred deželnim sodiščem osvetlil osebne, časovne in politične okoliščine obglavljenih železničarjev.