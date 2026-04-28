Šentjurja jagat letos prvič pod okriljem UNESCO

Običaj poteka v treh delih. Najprej se mladi zberejo ob pripravljenem ognjišču, kjer skupaj zanetijo šentjurjevski kres ter pokleknejo in zmolijo očenaš v slovenščini in nemščini. Nato se skupina odpravi v vas. Ob zvonjenju z zvonci in igranju na rogove obiskujejo hiše. Pred vsako hišo recitirajo šentjurjevsko pesem v nemščini ali slovenščini ali v obeh jezikih, z rogom pa pred tem simbolično zarišejo križ na vrata. Prebivalci jih za to obdarijo z različnimi darovi, kot so jajca, slanina ali denar. Pomemben del običaja je tudi igranje na živalske rogove, ki se ga mladi učijo že tedne pred praznikom. Na koncu se vrnejo v hišo vodje skupine, ki mu rečejo kapo, kjer iz zbranih darov pripravijo jed, imenovano »cvrtje«. To jed skupaj pojedo, preostale darove pa si razdelijo med seboj.

