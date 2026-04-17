»Rad imam ljudi okoli sebe in jim rad tudi pomagam«

Še danes se Bertl Lipusch, ki je že zelo mlad postal član koroške Gorske straže (Bergwacht), dobro spominja, kako ga je Milka Grilc, por. Čebul, na začetku 60. let prejšnjega stoletja klicala vsa razburjena na pomoč, ko se je njen bodoči mož Pašovnikov Folt na žegnanju na Peci hudo ponesrečil. Njen klic je slučajno slišal Bertl Lipusch in podvzel vse potrebno za rešitev. »Šlo je za življenje ali smrt,« pripoveduje v pogovoru z Novicami. »Takratne okoliščine so bile izredno zahtevne in jih ne moreš primerjati z današnjimi. Poleg tega ga je bilo treba rešiti v težko dostopni strmini in tudi sedežnice (Sessellift) še ni bilo na Peci.« Brez Bertla Lipuscha Pašovnikov Folt verjetno ne bi preživel nesreče. Zato je Kleine Zeitung leta 2019 Lipuscha odlikovala tudi kot »nevidnega junaka« (stiller Held). Še prej, leta 2013, ga je deželni glavar Kai­ser počastil s Koroško lovoriko (Kärntner Lorbeer), leta 2019 pa mu je izročila častno priznanje tudi Koroška straža.