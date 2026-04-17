»Rad imam ljudi okoli sebe in jim rad tudi pomagam«

Še danes se Bertl Lipusch, ki je že zelo mlad postal član koroške Gorske straže (Bergwacht), dobro spominja, kako ga je Milka Grilc, por. Čebul, na začetku 60. let prejšnjega stoletja klicala vsa razburjena na pomoč, ko se je njen bodoči mož Pašovnikov Folt na žegnanju na Peci hudo ponesrečil. Njen klic je slučajno slišal Bertl Lipusch in podvzel vse potrebno za rešitev. »Šlo je za življenje ali smrt,« pripoveduje v pogovoru z Novicami. »Takratne okoliščine so bile izredno zahtevne in jih ne moreš primerjati z današnjimi. Poleg tega ga je bilo treba rešiti v težko dostopni strmini in tudi sedežnice (Sessellift) še ni bilo na Peci.« Brez Bertla Lipuscha Pašovnikov Folt verjetno ne bi preživel nesreče. Zato je Kleine Zeitung leta 2019 Lipuscha odlikovala tudi kot »nevidnega junaka« (stiller Held). Še prej, leta 2013, ga je deželni glavar Kaiser počastil s Koroško lovoriko (Kärntner Lorbeer), leta 2019 pa mu je izročila častno priznanje tudi Koroška straža.
Vse to zelo dobro ponazoruje načelo, ki Bertla Lipuscha spremlja skozi celo njegovo življenje: »Rad imam ljudi okoli sebe in jim tudi rad pomagam,« je poudaril v pogovoru z Novicami. Hkrati sam nikoli ni pozabil, od kod prihaja in katere vrednote so resnično dragocene - povezanost z družino, skromnost in smisel za domačo kulturo.
Na svet je Bertl prijokal 16. aprila 1946 pri Črncu v Kotu, ko so še vladale hude povojne razmere. Njegova mama Marija († 2012) je imela v najemu Črnčevo malo kmetijo in se je pozneje poročila z Gregorjem Rožmanom iz Dolinčič, nečakom nekdanjega ljubljanskega nadškofa. »Gladovali nismo, kdo je moj oče, tega pa mi mama nikoli ni hotela povedati,« pripoveduje Bertl. »Kot otrok sem moral pasti tudi krave in sem zato večkrat prišel prepozno v šolo v Libučah. Ravnatelj Lojz Wogel me je vedno oštel. Hkrati pa je bil zelo ponosen name in na Marjana Krajnca, ker sva bila odlična pevca.«
V svet kitare ga je uvedel Lienhardov Francej iz Libuč, ki naj bi bil baje z Bertlnom Lipuschem v ožjem sorodstvu. Bertlnova babica Ana, rojena Lipuš iz Lovank, pa ni bila ravno navdušena nad Bertlovo ljubeznijo do kitare. »Puab zmeraj samo na kitari brenka. Šta nikol ne bo dobil žene,« se spominja poznejši priljubljeni muzikant ter oče treh otrok - Andreje (54), Traudi (51) in Norberta (49). Po ljudski šoli se je Bertl pri nekdanjem pliberškem podjetju Grauf izučil za mizarja in se upokojil kot uslužbenec avstrijske vojske.
Predvsem pa je bil Bertl Lipusch celih 60 let muzikant. Znan je bil mdr. kot kitarist in pevec v ansamblu Fantje iz Podjune, kjer je igral več desetletij po vsej Avstriji. »Če smo v nemškem prostoru zaigrali in zapeli tudi slovensko pesem, je publika bila še posebej navdušena,« se spominja podjunski muzikant. Prav tako se rad spominja potovanj kot Podjunski trio Lipusch z Oktetom Suha po Avstraliji, Argentini, Braziliji, ZDA, Kanadi, Švedski in v Bruslju, kjer jih je gostil Slakov Lojze, kot se po domače imenuje Lojze Peterle, legendarni slovenski politik. Znamenitemu glasbeniku Lojzetu Slaku pa je posredoval prošnjo Heinza Jerneja († 2014), da bi igral za 50-letnico Heinzove žene Anke. Na žalost je Slak zaradi bolezni moral odpovedati in je teden dni navrh umrl. Sploh je Bertl Lipusch bil in je še povezan z vrhunskimi ustvarjalci Avsenikove glasbe - od »kralja valčkov in polk« pa do duš Alpskega kvinteta Janeza Pera in Jožeta Burnika, ki mu po tej poti tudi osebno čestitata za 80-letnico.
Njegov največji zaklad pa je njegova družina. Kot pevska skupina »Družina Lipusch« so zakonca Lipusch in njuni otroci že zdavnaj legenda. »Moja družina ter osem vnukov in štirje pravnuki mi pomenijo vse. Vedno držimo skupaj, tudi sedaj, ko me muči huda bolezen in sem komaj ušel smrti,« poudarja Bertl. Žena Traudi (76) pa ga dopolnjuje: »Vedno ni bilo enostavno. Nikoli pa nisem imela vzroka, da bi bila ljubosumna. Vedela sem, da sem poročila poštenega muzikanta.«
Iz rubrike Po Koroškem preberite tudi