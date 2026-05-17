Priznanje lovcem za krepitev samozavesti in sodelovanja

Daniel Fellner, ki je v svojstvu funkcije deželnega glavarja prvič obiskal sedež Koroškega lovstva, je poudaril pomen skrbi za soljudi in naravo in njena čuda, kar Klub že nad šestdeset let vzorno opravlja. Obseg in vrednost njegovega delovanja da ve pravilno ceniti, ker je tudi njegova žena lovka. Zelo ga je prevzela dosledna in samoumevna dvojezična, slovensko-nemška izvedba slovesne predaje grba. Walter Brunner, koroški deželni lovski mojster in predsednik Delovne skupnosti lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora, najstarejše evropske čezmejne strokovne lovske pobude, je z globokim spoštovanjem čestital Klubu za deželni grb in za vso njegovo dragoceno povezovalno delo v prid lovstva, kar potrjujeta tudi kraj podelitve in udeležba deželnega glavarja.