Pred 80 leti je v Celovcu zasedalo Ljudsko sodišče

Tovrstno sodišče je v Celovcu zasedalo samo enkrat, in sicer vigredi leta 1946, ko je bil 6. aprila na t. i. Niedermoserjevem procesu zaradi evtanazije več sto pacientov na smrt z obešenjem obsojen Franz Niedermoser, nekdanji primarij celovške psihiatrične bolnišnice, tedaj imenovane Deželna hiralnica. Obsodba je bila na celovškem deželnem sodišču izvršena 24. 10. 1946. Skupaj z Niedermoserjem so bili na dolgoletne zaporne kazni zaradi istih zločinov obsojeni tudi višji negovalec Eduard Brandstätter, višja medicinska sestra Antonie Pachner in višja negovalka Ottilie Schellander. Vsega skupaj je ljudsko sodišče poleg Niedermoserja zaradi usmrtitve med 700 in 900 pacientov obravnavalo 12 članov medicinskega osebja. Predsednik sodišča je bil pravnik Karl Kugler.
80 let po tem procesu je v Koroškem muzeju skupina znanstvenikov predstavila akcijo T4, evtanazijo duševno bolnih v Hilterjevem rajhu (zgodovinar Dieter Pohl), ubijanje pacientov v Celovcu, ljudsko sodišče in celovški proces proti storilcem (zgodovinar Helge Stromberger), a tudi učinke ubijanja duševno bolnih za njihove družine in zdravljenje travm (psihiater Herwig Oberlerchner). Sledilo je scensko branje izjav obtoženih in državnega tožilca na Niedermoserjevem procesu (to je bil Gottfried Tutecek), to sta opravila igralka Serafine Rastl in Heinrich Baumgartner. V imenu odsotnega direktorja Wolfganga Muchitscha je občinstvo dvojezično pozdravil zgodovinar Peter Pirker, znanstveni vodja Koroškega muzeja.
Helge Stromberger je predstavil usode treh ljudi, ki so zašli v kolesje t. i. divje evtanazije v celovški hiralnici. Agnes Bier je v Celovec prispela s smrti namenjenim transportom 60 deklic in žensk iz psihiatrične ustanove v Kühr-Niederfellu a.d. Mosel. Ubita je bila, ko je imela 13 let. Leta 1912 rojena Celovčanka Stefanie Laimgruber je bila 1940 usmrčena v Hartheimu. A tudi leta 1896 rojenega Korošca Franza Mösslacherja, ki je bil 24. marca 1941 v 3. transportu s 131 umorjenimi v Hartheimu pri Linzu. Iz celovške hiralnice so v Hartheim peljali štirje transporti.
