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Praznovali so z Oberovim Tevžem v rojstni hiši

11.10.2026 Podkraj Unterort Janko Kulmesch
V Podkraju pod Matjaževo Peco idilično leži Oberova kmetija. Na tej domačiji je 7. septembra 1946 zagledal luč sveta Matevž Grilc, odvetnik v pokoju ter dolgoletni predsednik NSKS in častni predsednik MoPZ Kralj Matjaž.
Matevž Grilc z ženo Marjano ter s sorodniki in matjaževci pred svojo rojstno hišo v Podkraju pod Matjaževo Peco. FOTO: Novice

Pred kratkim je skupaj z ženo Marjano prelistal 80. list svoje bogate življenjske knjige, že leta 2021 pa je prejel tudi Tischlerjevo nagrado. Ob tej priložnosti so matjaževci sklenili, da ga bodo ob pomoči Tevževega nečaka Stanka, njegove žene Marije in mame Pepke proslavili v njegovi rojstni hiši pri Oberu. Z njo se Oberov Tevž čuti celo življenje tesno povezanega, pa čeprav si je ustvaril lasten dom ob Klopinjskem jezeru. Minuli teden je bilo tako daleč: pevci z bivšim dolgoletnim dirigentom Hannesom Košutnikom so se s Tevžem in njegovo Marjano zbrali v idilični stari kuhinji Oberove hiše in obujali spomine na stare cajte. Matjaževci so poskrbeli za prigrizek in pijačo ter zapeli to ali ono pesem – Tevž pa je bil skupaj z Marjano ves srečen.

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