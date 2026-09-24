Po vaškem prazniku čaka lutkovni festival CiklCakl

»V ospredju je družabnost in preprosto druženje, ob tem nam je važno, da posredujemo kulturo in etnografski program. Letos smo pokazali kako se kleplje kosa in kako se naredijo domače lesene grablje, sledila je tekma koscev,« je o vaškem prazniku povedal predsednik KPD Šmihel Silvo Jernej. Klepanje kose je pokazal domačin Franz Wro­lich, izdelovanje starih kmečkih lesenih grabelj pa Polda Kos iz Črne na Koroškem. »Od vsega začetka imamo tudi otroški program s tekmami- S tem so otroci zaposleni in starši imajo čas, da se družijo po svoje.« Kdor je sodeloval pri košnji, otroškem programu ali pa mu je s podkvijo uspelo zadeti leseno palico, je prejel lectovo srce z napisom »Vaški praznik«, srce, ki ga ni mogoče kupiti. Predsednik Silvo Jernej je na prazniku pristojen tudi za moderacijo, ki je v slovenščini: »Nam je važno, da posredujemo slovensko besedo, da tudi pokažemo, da smo tukaj in da ima tudi slovenščina svojo veljavo v javnem prostoru. Ni treba vedno vsega prevajati in delati dvojezično, včasih podcenjujemo, kdo vse zna slovensko.« KPD Šmihel je znan po zelo aktivni gledališki dejavnosti. 3. oktobra bo prva premiera otroške gledališke skupine z režijo Alenke Hain, ki je nastala iz društvene gledališke šole. Otroci so stari med osem in enajst let in bodo zaigrali igro »Listki, glave in še kaj«. V društvu delujeta dve gledališki skupini in gledališka šola. 26. mednarodni lutkovni festival CiklCakl v organizaciji KPD Šmihel se bo začel 6. 10. s predstavo »Cankar« v kulturnem domu v Pliberku.



