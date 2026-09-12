Nove vsebine na slovenskem sporedu ORF

V novem Koroškem kvizu pod geslom »če veš, dobiš, če zgrešiš – letiš, a vseeno se učiš!« tekmovalce čakajo vprašanja z najrazličnejših področij, težiščno o Koroški oz. dvojezični Koroški. Za pravilni odgovor vas čaka dobropis ali darilni bon kakega koroškega ali slovenskega podjetja v vrednosti 30 €. Svoje znanje boste lahko na­gradili ob ponedeljkih in petkih ob 7.20.