Nedelji in Sodaliteti zapeli na mnoga leta

»Glas upanja« so poimenovali prireditev, ki je obsegala mašo v tinjski farni cerkvi in slovesnost v Tinjskem domu. Mašo je daroval škof Jože Marketz ob somaševanju duhovnikov Sodalitete.
»Ko se danes oziramo na 120 let Sodalitete, se ne spominjamo samo neke organizacije ali ustanove, spominjamo se ljudi, spominjamo se duhovnikov, ki so živeli v drugačnih časih, v drugačnih okoliščinah, z drugačnimi možnostmi in drugačnimi težavami,« je med mašo povedal Marketz in dodal: »Če danes pogledam to cerkev, je lepa slika realnosti. Toliko nas je še duhovnikov, ampak veliko zvestih duš, ki jih vsi poznamo, ki z nami živijo, nam pomagajo.« Sodaliteta ima danes 32 župnikov in se je ob pomanjkanju župnikov odprla tudi za slovensko govoreče župnike iz Afrike, je za Novice pojasnil predsednik združenja Jože Valeško.
Slovesnost je bila tudi priložnost za zahvalo Jožetu Kopeinigu, ki je pet desetletij vodil Dom Sodalitete v Tinjah. Ta je letos iz lastništva Sodalitete prešel v last škofije. Kopeinig je bil vrsto let tudi izdajatelj Nedelje. Iz skromnega poslopja je Kopeinig zgradil tinjski čudež, je povedal Jože Valeško, ki je Kopeiniga leta 2023 nasledil kot predsednik Sodalitete, letos pa kot rektor doma. »Ljubezen mi narekuje hvaležnost in spregovori naj srce od besede do solz. Človek pa ni samo srce. Je tudi um in razum. In ta razum mi pravi, Jože, molči. Ker človek z molkom več pove, kot bi mogel izraziti in posredovati z besedami,« je povedal Kopeinig.
Prvi predsednik deželnega zbora Andreas Scherwitzl je spregovoril v imenu dežele in predal Sodaliteti in Nedelji častni listini v zahvalo in priznanje. Sodaliteta in Nedelja sta nepogrešljiva stebra slovenske narodne skupnosti na Koroškem, je poudaril Scherwitzl.
Navzoče je pozdravila direktorica Mija Janesch. Pozdravne besede pa je spregovoril tudi glavni urednik Nedelje Vincenc Gotthardt, ki v tej funkciji nadomešča Matejo Rihter, ki je na porodniškem dopustu. Zgodovino Sodalitete, ki jo je leta 1906 pobudil Lambert Erlich, je predstavil Simon Trießnig. Bivši glavni urednik Nedelje Hanzi Tomažič je sestavil razstavo o zgodovini Nedelje in jo na prireditvi tudi predstavil. Nedeljo so leta 1926 ustanovili župniki Sodalitete Ivan Lučovnik, Tomaž Ulbing, Valentin Limpl, Valentin Podgorc, Anton Benetek, Štefan Singer in Franc Uranšek. Razstavo pa so si obiskovalci lahko vzeli tudi na dom, saj je bila natisnjena v ogromni posebni izdaji Nedelje, v formatu 50 × 70 cm. Glasbeno so jubilej obogatili kvartet Ave, pianistka Zlatina Riepl in skupina Nedeljski pevci. Dvojno praznovanje se je sklenilo s pesmijo »Mnogaja leta« v izvedbi zbora duhovnikov Sodalitete.
Nedelja je nastala iz Sodalitete, saj so se župniki Sodalitete dali skupaj in leta 1926 začeli izdajati Nedeljo. Zato smo se odločili, da skupaj praznujemo. Nedelja je vizitka škofije za njeno zavzemanje za dvojezičnost. Z razstavo hočemo iti po vsej Koroški in jo tudi pokazati v Ljubljani. Nameravamo jo pokazati v Šmihelu, Bilčovsu in Gorjah, njeno predstavitev pa bomo vsakokrat povezali tudi s prireditvijo. Današnja prireditev je bila višek praznovanja 100-letnice Nedelje.
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