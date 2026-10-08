Nedelji in Sodaliteti zapeli na mnoga leta

Slovesnost je bila tudi priložnost za zahvalo Jožetu Kopeinigu, ki je pet desetletij vodil Dom Sodalitete v Tinjah. Ta je letos iz lastništva Sodalitete prešel v last škofije. Kopeinig je bil vrsto let tudi izdajatelj Nedelje. Iz skromnega poslopja je Kopeinig zgradil tinjski čudež, je povedal Jože Valeško, ki je Kopeiniga leta 2023 nasledil kot predsednik Sodalitete, letos pa kot rektor doma. »Ljubezen mi narekuje hvaležnost in spregovori naj srce od besede do solz. Človek pa ni samo srce. Je tudi um in razum. In ta razum mi pravi, Jože, molči. Ker človek z molkom več pove, kot bi mogel izraziti in posredovati z besedami,« je povedal Kopeinig.