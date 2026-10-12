Nagrada publike filmu Mila/Marija Andrine Mračnikar

Režiserko Andrino Mračnikar sta s Koroške na premieri filma Mila/Marija spremljala statist v filmu Vili Ošina in Miha Dolinšek, ki je pomagal pri izbiri igralk in igralcev, poleg tega pa je na festivalu snemal za koroško ORF. O tem, da je prejemnica nagrade občinstva, je na Dunaju izvedela v soboto, v nedeljo zjutraj je v Zürich odpotovala s producentom filma Alexandrom Dumreicher Ivanceanom. »Za nagrado občinstva so tekmovali vsi filmi v obeh kompeticijah, torej 14 igranih filmov in prav tako 14 dokumentarnih filmov. Za eno samo nagrado občinstva se je potegovalo 28 filmov, tako da možnosti procentualno niso bile visoke. Zaradi tega se posebno veselim, da je to uspelo. Nagrada občinstva res pomeni, da je film dosegel tudi švicarsko občinstvo, kar je tudi za film najvažnejše, ker seveda delamo filme za publiko. Upora nacizmu na Koroškem v Švici ne poznajo, ampak ravno zaradi tega, ker je to neznana zgodba, je ta nagrada občinstva nekaj čisto posebnega. Da regionalno zastavljena zgodba doseže občinstvo v Švici, ki s tem direktno nima nič za opraviti, saj to ni del njihove zgodovine, je prav zaradi tega še bolj pomembno in lepo.«