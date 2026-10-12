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Nagrada publike filmu Mila/Marija Andrine Mračnikar

12.10.2026 Švica Schweiz Tomaž Verdev
Kar trije filmi Andrine Mračnikar so doslej na festivalih prejeli nagrado občinstva. Prvi med njimi je bil igrani celovečerec Ma Folie, ki je nagrado občinstva Mainzer Rad leta 2015 prejel na festivalu v nemškem Mainzu. Izginjanje je nagrado občinstva leta 2022 osvojilo na graškem festivalu avstrijskega filma Diagonale.
Andrina Mračnikar in producent Alexander Dumreicher-Ivanceanu z nagrado občinstva za film Mila/Marija na Züriškem filmskem festivalu. FOTO: Tim Hughes/Zurich Film Festival

Preteklo nedeljo, 4. oktobra, pa je še švicarska publika na Züriškem filmskem festivalu prvi avstrijski partizanski film Mila/Marija počastila z nagrado občinstva. »To je bilo lepo presenečenje, nagrado nam je podelil ameriški igralec, režiser in producent Andy Garcia,« pravi režiserka. 

Film se je dotaknil Švicarjev

Režiserko Andrino Mračnikar sta s Koroške na premieri filma Mila/Marija spremljala statist v filmu Vili Ošina in Miha Dolinšek, ki je pomagal pri izbiri igralk in igralcev, poleg tega pa je na festivalu snemal za koroško ORF. O tem, da je prejemnica nagrade občinstva, je na Dunaju izvedela v soboto, v nedeljo zjutraj je v Zürich odpotovala s producentom filma Alexandrom Dumreicher Ivanceanom. »Za nagrado občinstva so tekmovali vsi filmi v obeh kompeticijah, torej 14 igranih filmov in prav tako 14 dokumentarnih filmov. Za eno samo nagrado občinstva se je potegovalo 28 filmov, tako da možnosti procentualno niso bile visoke. Zaradi tega se posebno veselim, da je to uspelo. Nagrada občinstva res pomeni, da je film dosegel tudi švicarsko občinstvo, kar je tudi za film najvažnejše, ker seveda delamo filme za publiko. Upora nacizmu na Koroškem v Švici ne poznajo, ampak ravno zaradi tega, ker je to neznana zgodba, je ta nagrada občinstva nekaj čisto posebnega. Da regionalno zastavljena zgodba doseže občinstvo v Švici, ki s tem direktno nima nič za opraviti, saj to ni del njihove zgodovine, je prav zaradi tega še bolj pomembno in lepo.«  

2. decembra v Beljaku na K3

Film Mila/Marija bo imel koroško premiero 2. decembra na beljaškem filmskem festivalu K3. Letos bo to prvi film, prikazan na festivalu. »To bo za nas zelo posebna in lepa premiera, res upam, da bo možno, da bo skoraj cela ekipa tam«. Reži­serka pravi, da bo film v avstrijskih kinih štartal januarja in to je že potrjeno.

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