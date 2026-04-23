Mladina proti pozabi na Dvojezični TAK

Organizatorka te večletne stalnice na DTAK, profesorica Mirjam Zwitter-Šlemic, je na prireditev v torek, 7. aprila, povabila gospo Katjo Sturm-Schnabl kot pričo časa, ki je v krogu dijakinj in dijakov tako na prireditvi v avli kot tudi v individualnem pogovoru pri pouku v razredu poročala o grozotah, ki jih je doživela kot šestleten otrok v času deportacije koroških Slovenk in Slovencev, ki se je začela 12. aprila 1942.
Njena sestra Verica, ki je v taborišču zbolela in jo je zdravnik umoril z injekcijo v srce v naročju mame, je bila grozota, ki je ostala travma družine do danes. Za prireditev »Risanje proti pozabi« leta 2017 je znani umetnik Manfred Bockelmann naslikal in DTAK podaril portret Verice, ki visi v avli pri vhodu v upravne prostore.
Zgodovinski okvir obdobja pregona koroških Slovenk in Slovencev v dobi nacizma so pripravili in uvodno prezentirali dijakinje in dijaki četrtega letnika pod mentorstvom prof. Miriam Salbrechter. Prireditev je s slovenskimi pesmimi in ubranim solopetjem olepšala maturantka Victorija Micheuz.
V drugem delu prireditve je kot referent iz pravnega vidika poročal o pravicah manjšin in razvoju le teh v dobi druge republike odvetnik Rudi Vouk, ki je po uvodni prezentaciji dijakinj in dijakov o nastanku avstrijske državne pogodbe (ADP) 1955 zelo jedrnato in razumljivo razjasnil določbe člena 7 ADP in zagotovljene pravice avtohtonih manjšin.
V sklopu prireditve sta Eva Hartmann in Willi Ošina odprla razstavo »Pregon«, ki v naslednjih tednih omogoča dijakinjam in dijakom obeh šol na Prof.-Janežičem trgu podrobnejši vpogled v temo deportacije.
