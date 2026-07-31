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Med polji so znova praznovali  

31.7.2026 Blato Moos Novice
Kuhlejeva uta med polji na Blatu je leta 2004 prvič postala prizorišče za fešto.

Tedaj so pridelovalci industrijske konoplje okoli kmeta Marka Trampuscha iz Doba pripravili Fešto konoplje. Ker se pridelava ni izplačala, so konopljo opustili, z njo pa je zamrla tudi prireditev. Kljub temu je spomin na domače vzdušje ob odmaknjeni Kuhlejevi uti ostal živ. Prav zato se je Enotna lista Pliberk z mestnim svetnikom Markom Trampuschem na čelu leta 2014 odločila, da prireditev obudi. Pod novim imenom Fešta na polju je postala stalnica poletnega dogajanja in odtlej potekala vsako leto, z izjemo let 2020 in 2021, ko je izvedbo preprečila pandemija. V petek, 24. julija, je Fešta na polju doživela svojo enajsto izvedbo. Organizatorji so tudi letos stavili na preizkušen recept: na glasbo Tria Alpe v živo, jedi z žara, bogato tombolo z regionalnimi nagradami in ponudbo za najmlajše z napihljivim gradom.

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