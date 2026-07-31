Med polji so znova praznovali  

Tedaj so pridelovalci industrijske konoplje okoli kmeta Marka Trampuscha iz Doba pripravili Fešto konoplje. Ker se pridelava ni izplačala, so konopljo opustili, z njo pa je zamrla tudi prireditev. Kljub temu je spomin na domače vzdušje ob odmaknjeni Kuhlejevi uti ostal živ. Prav zato se je Enotna lista Pliberk z mestnim svetnikom Markom Trampuschem na čelu leta 2014 odločila, da prireditev obudi. Pod novim imenom Fešta na polju je postala stalnica poletnega dogajanja in odtlej potekala vsako leto, z izjemo let 2020 in 2021, ko je izvedbo preprečila pandemija. V petek, 24. julija, je Fešta na polju doživela svojo enajsto izvedbo. Organizatorji so tudi letos stavili na preizkušen recept: na glasbo Tria Alpe v živo, jedi z žara, bogato tombolo z regionalnimi nagradami in ponudbo za najmlajše z napihljivim gradom.

