Maturanti 1969 z vlakom v Gradec

Pred tednom dni smo se ob sedeminpetdeseti obletnici zrelostnega izpita maturanti in maturantke obeh razredov letnika 1969 srečali na celovškem kolodvoru, kjer smo se vkrcali v vlak goliške železnice (Koralmbahn). Z bliskovito naglico je drsel po tirnicah skozi predor pod Golico proti štajerski prestolnici, kjer nas je čakal sošolec Tino. Pod njegovim veščim vodstvom smo krenili na grajski grič (Schlossberg), ki je bil v času srednjeveških vojnih spopadov utrdba z obrambnim pomenom. Leta 1809 jo je Napoleonova vojska zavzela in porušila. Ohranjena sta samo stolp z uro (Uhrturm) in stolp z zvonovi (Glockenturm), najbolj znana in obiskana zgodovinska objekta. Grajski grič, kamor pelje zobata železnica in več pešpoti, je danes javni park z izjemnim panoramskim razgledom na mesto in njegovo okolico. Po tej paši za oči je sledilo posebno kulinarično doživetje, ki sta nam ga pripravila odlična kuhinja in ustrežljivo osebje gostišča Scherbe našega rožanskega rojaka Tomaža Mo­schitza. Za konec skupno preživetega dneva smo obiskali še orožarno dežele Štajerske (Landeszeughaus), največjo ohranjeno zbirko zgodovinskega orožja na svetu. Po pičli uri udobne vožnje in polni prijetnih vtisov smo se v Celovcu razšli z željo, da se ob letu obsorej spet dobimo. AS

