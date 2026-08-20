Mamin recept Manfredu Enziju prinesel krono salam

»Redna stranka, ki zelo ceni moje proizvode, me je nagovorila, da naj sodelujem pri ocenjevanju,« pravi Manfred Enzi, p.d. Škof iz Vogrč. Dodaja, da se zelo veseli nagrade, ki potrjuje visoko kakovost njegovih izdelkov. »V veliko čast mi je, da sem postal kralj salam. Ne bi si mislil, da me bodo kar v prvem letu sodelovanja izvolili,« dodaja Enzi, ki ima v Vogrčah lastno oljarno in klavnico. »Telefon je kar zvonil. Mnogi so mi čestitali. Nekateri so že prišli na dom kupit moje salame. Bilo je stresno,« pripoveduje Enzi.