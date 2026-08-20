Mamin recept Manfredu Enziju prinesel krono salam

»Redna stranka, ki zelo ceni moje proizvode, me je nagovorila, da naj sodelujem pri ocenjevanju,« pravi Manfred Enzi, p.d. Škof iz Vogrč. Dodaja, da se zelo veseli nagrade, ki potrjuje visoko kakovost njegovih izdelkov. »V veliko čast mi je, da sem postal kralj salam. Ne bi si mislil, da me bodo kar v prvem letu sodelovanja izvolili,« dodaja Enzi, ki ima v Vogrčah lastno oljarno in klavnico. »Telefon je kar zvonil. Mnogi so mi čestitali. Nekateri so že prišli na dom kupit moje salame. Bilo je stresno,« pripoveduje Enzi.
Bučno, sončnično in totrovo olje ter salame in suhe klobase ima kmetija Enzi v ponudbi celo leto. Občasno pa ima v ponudbi še vratovino (osso collo), slanino, prekajene klobase in šunkino slanino. Stranke lahko kupijo izdelke od ponedeljka do sobote na kmetiji v Vogrčah. »Stranke so dobrodošle ves čas, le nedelja je rezervirana za družino.« Salame in olja so na voljo v vseh trgovinah Zadruge na Koroškem, izdelke pa dobite tudi v Lagerhausu v Pliberku.
Svinje za suhe mesne izdelke Enzi pita v lastnem hlevu. Tudi predelava se zgodi na kmetiji: »Meso predelamo v lastni klavnici. Tudi semena za olja rastejo na naših poljih in jih stiskamo v lastni oljarni,« dodaja Enzi. Kmet iz Vogrč obdeluje skupno 57 hektarjev njiv: na petih hektarjih goji buče, na desetih pa sončnice. Pridelek uporablja za pridobivanje olj, ki jih stiska v lastni oljarni. Na ostalih njivah pa po večini raste koruza. Recept za salamo, ki je Enziju prinesla naslov kralja salam, je star mamin recept. Enzi ga je nekoliko prilagodil: »Malo manj popra uporabljam, recepta pa sicer nisem spremenil.« Manfred Enzi je glavnopoklicni kmet, pomagajo pa mu otroci in žena Elisabeth.
Zmaga na ocenjevanju za kralja salam ni edino odlikovanje, ki so ga prejeli izdelki Manfreda Enzija. S svojimi izdelki je bil že večkrat nagrajen na ocenjevanjih olj in suhih mesnih izdelkov v okviru prireditve Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju v Sloveniji.
Na ocenjevanju za kralja salam strokovna žirija podjunske salame ocenjuje anonimno na podlagi 40 kakovostnih kriterijev. Najbolje ocenjene salame prejmejo bronasta, srebrna in zlata priznanja. Salama z največjim številom točk osvoji krono salam, proizvajalec pa postane kralj salam oz. kraljica salam. Leta 2025 je Silvia Uran postala kraljica salam. Ocenjevanje vsako leto poteka v okviru praznika salam v Dobrli vasi. Tedaj izberejo tudi novo princeso salam, ki eno leto na uradnih dogodkih reprezentira podjunsko salamo. Kralja oz. kraljico pa tradicionalno predstavijo na Farantu v Globasnici.
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