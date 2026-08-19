Ljubezen pod Peco, ki traja že 70 let

Hedka Fera (88) se je rodila na Komlju pri Mlinarju z dekliškim priimkom Pistotnik. Imela je dve sestri in dva brata. Od otroštva ni imela veliko. Ko je bila stara osem let, ji je umrla mama, po treh tednih pa še oče. Mama je imela raka, oče je bil v bolnišnici, morali bi ga operirati. »Kljub svarilu zdravnika je šel iz bolnišnice domov na Komelj, da bi pred smrtjo še videl ženo, mojo mamo, čeprav so mu odsvetovali. Mamo je še videl, a je nato zaradi notranjih krvavitev umrl,« se spominja Hedka Fera. Mama in oče sta umrla stara komaj 40 let. Hedkina starejša sestra Milka je imela že 16 let. »Nekako smo si med seboj pomagali. Živeli smo od gozda, imeli smo krave. Življenje je teklo naprej. Ko smo prišli iz šole na Humcu domov, smo pasli živino. Na čas vojne nimam veliko spominov. Nekoč je prišel partizan, ki mu je mama dala kos kruha. Povedal ji je, da naj ne pove nikomur, da je bil pri hiši. Drugič so prišli partizani, ki so prespali v hiši na slami, zjutraj so pa spet odšli.«