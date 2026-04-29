Kulturno dogajanje se nadaljuje

Že več kot en mesec potekajo Globaški kulturni dnevi. Niz prireditev SKD Globasnica se je minulo soboto nadaljeval z vigrednim koncertom. Na novi lokaciji – ne več v šoli, temveč v farni dvorani – so nastopili otroški zbor ŽivŽav, mladinska skupina, MePZ Peca in zasedba Štirje iz ene hiše. Med drugim so otroci ŽivŽav zapeli pesem Jaz pa pojdem na Gorenjsko. Zbor vodijo Angelika Burkhardt, Simona Markitz in Julija Hudl.