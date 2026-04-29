Kulturno dogajanje se nadaljuje

Že več kot en mesec potekajo Globaški kulturni dnevi. Niz prireditev SKD Globasnica se je minulo soboto nadaljeval z vigrednim koncertom. Na novi lokaciji – ne več v šoli, temveč v farni dvorani – so nastopili otroški zbor ŽivŽav, mladinska skupina, MePZ Peca in zasedba Štirje iz ene hiše. Med drugim so otroci ŽivŽav zapeli pesem Jaz pa pojdem na Gorenjsko. Zbor vodijo Angelika Burkhardt, Simona Markitz in Julija Hudl.
Moderatorja Mirjam Hudl in Niko Markitz sta navzočim povedala, da nobena od pevk mladinskega zbora ne prihaja iz Globasnice. Zbor ima trenutno le štiri pevke, vodi pa ga Anica Pasterk. Kmalu se bodo zboru pridružili otroci, ki so že prerasli zbor ŽivŽav, pravi predsednica Markitz.
Ubrano je zapela tudi skupina Štirje iz ene hiše, ki jo sestavljajo sorojenci družine Mistelbauer. Domači MePZ Peca se je odločil za dinamičen nastop z gibanjem in kot ostale skupine požel mnogo aplavza občinstva. Zbor je nastopil pod taktirko Petre Straunik, na klavirju pa ga je spremljala Vlasta Šmon.
Že v nedeljo, 3. maja, ob 15. uri bo v globaškem muzeju odprtje razstave slovenskega kiparja Jureta Markote, ki živi v Velikovcu. Ker arheološki romarski muzej od 1. maja ponovno deluje, bo poleg razstave mogoč tudi ogled muzeja, poudarja predsednica SKD Globasnica Marija Markitz.
13. maja ob 19.30 sledi v farni dvorani koncert Čušn pašjon v izvedbi skupine Praprotnice. V muzeju bo 25. maja ob 10. uri zajtrk, v nedeljo, 31. maja ob 15. uri, pa zaključek razstave.
Iz rubrike Dogodki preberite tudi