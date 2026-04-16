Globaški ragljači dobili nove velikonočne raglje

Raglje od velikega četrtka do velike sobote nadomeščajo zvonjenje cerkvenih zvonov, ki v tem času odletijo v Rim, kakor se pravi. Tako je bilo letos tudi v Globasnici. Tam se raglje prvič sliši na veliki četrtek po maši, zadnjič pa so vaški otroci ragljali na veliko soboto ob farantu. Na pobudo globaške fare se je letos kar 25 otrok udeležilo tradicionalnega ragljanja, raglje so »pele« med Globasnico in Malo vasjo. Ker je ragljanje v zadnjih letih pri globaških otrocih postalo bolj priljubljeno, jim je zmanjkalo ragelj. Domačin in lastnik ter ustvarjalec gradu Elberstein Janez Elbe je izdelal štiri nove raglje in jih podaril ragljačem, ki so mu zelo hvaležni. Najmlajša ragljača sta bila letos triletna Martin Sadjak in Miro Haschej. Leta 2015 je bilo ragljanje v velikem tednu sprejeto na avstrijski seznam nesnovne kulturne dediščine Unesca.

