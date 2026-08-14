Garant-kmet Robert Eschen: »Kmetijstvo še živi, a kmetov je vse manj«

Robert Erschen je bil vselej dejaven vaščan in pobudnik, napisal je tudi knjigo »Lebenszeit - Geschichte(n) aus und um St. Stefan/Šteben« in tako dokumentiral družinsko in občinsko zgodovino. 24 let je bil občinski svetnik v Globasnici in od leta 1972 do 1997 komandant gasilskega društva, leta 1998 pa tudi pobudnik Kmečke skupnosti Juenna v Globasnici, ki je svoj obstoj prav tako na Erschenovo pobudo še isto leto obeležila s prvim Farantom. »Farant pomeni Feierabend,« razlaga Robert Erschen II. »Ko so kmetje ob sobotah popoldne končali z delom, so pometli in naznanili »Feierabend«. V tem slogu smo želeli narediti letno veselico v Globasnici, ki jo vsako leto praznujemo na praznik Marijinega vnebovzetja, dan poprej pa pripravimo prizorišče,« pravi Erschen. V začetkih globaškega Faranta je sodelovalo okrog 15 kmetov iz občine, med njimi tudi družina Erschen – oče Robert Erschen II. z ženo Mili ter otroci, ki so že od malega povezani s kmetovanjem in so opravili tudi kmetijsko šolo: Elvira (41), por. Stern, Stefanie (33) in Robert Erschen III. (40), ki je leta 2016 z ženo Magdaleno prevzel domačo kmetijo. Vsi skupaj na Farantu vsako leto pripravijo stojnico. »Namen je, da ljudem predstavimo življenje kmetov in da so kmetje vidni v družbi. Oni so tisti, ki pridelujejo hrano. Tako na naši stojnici mlatimo žito s cepci, prešamo olje, ponujamo malico iz domačih dobrot,« pove Robert Erschen II. Farant ima sedaj že utečen potek: ob 9.30 romarska sveta maša, nato povorka do trga v Globasnici ter slavnostno odprtje veselice. Svečan trenutek nastopi tudi pri ocenjevanju salam, kjer deset žirantov odloči, kdo si zasluži častni naziv »Kraljica oz. kralj salam«. Žal pa je kmetov vedno manj, zato se izgublja prvotni namen praznika, da bi bilo v ospredju kmetovanje, pove družina Erschen in Robert Erschen II. poudarja: »Želim si, da obiskovalci Faranta začutijo, da kmetijstvo še živi in da mleko in salama ne prideta iz trgovine.« O svojem po­klicu pravi:« Kmetovanje je najlepši poklic na svetu, ker imaš naravo, si sam svoj gospodar, in ko greš spat, imaš občutek, da si nekaj dobrega naredil.«