Farant v Globasnici: Z nakupom podprli kmete, Manfred Enzi postal novi kralj salam

Prvič je kmet Manfred Enzi iz Vogrč sodeloval pri ocenjevanju za kralja salam in takoj osvojil naslov. Enzi ima v Vogrčah lastno oljarno. Prodaja različna olja in suhe mesne izdelke. Redno je s svojimi izdelki bil nagrajen na ocenjevanjih olj in suhih mesnih izdelkov v okviru Dobrot slovenskih kmetij v Ptuju. Salame, druge suhe mesne izdelke in olja prodaja na domu. Izdelki so na voljo tudi v Zadrugi.
Vsak nakup pri kmetih jim v času suše najbolje pomaga, so povedali politiki na odprtju Faranta pred občinsko hišo. Tudi sicer je bil spored pester: od povorke do boja gladiatorjev v živo. Bilo je zelo vroče in nekateri so senco iskali tudi v arheološkem romarskem muzeju v Globasnici. Ob kmetih s kmečkimi izdelki, pa so bili zastopani številni ponudniki izdelkov domače in umetnostne obrti. Hrano in pijačo so ponujali predvsem domači ponudniki, med njimi SKD Globasnica, globaški gasilci in nogometno društvo iz Globasnice.
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