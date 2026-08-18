Farant v Globasnici: Z nakupom podprli kmete, Manfred Enzi postal novi kralj salam

Vsak nakup pri kmetih jim v času suše najbolje pomaga, so povedali politiki na odprtju Faranta pred občinsko hišo. Tudi sicer je bil spored pester: od povorke do boja gladiatorjev v živo. Bilo je zelo vroče in nekateri so senco iskali tudi v arheološkem romarskem muzeju v Globasnici. Ob kmetih s kmečkimi izdelki, pa so bili zastopani številni ponudniki izdelkov domače in umetnostne obrti. Hrano in pijačo so ponujali predvsem domači ponudniki, med njimi SKD Globasnica, globaški gasilci in nogometno društvo iz Globasnice.