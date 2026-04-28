Deželni grb Klubu prijateljev lova

Celovec Klagenfurt Franc Wakounig Klub prijateljev lova Celovec-KPL, ustanovljen leta 1964, bo v torek, 28. aprila 2026 na sedežu Koroškega lovstva/ Kärntner Jägerschaft v gradu Mageregg za svoje delovanje prejel deželni grb. Prireditev se bo začela ob 17.00. S predsednikom Kluba Janezom Kaiserjem se je o tem pogovarjal Franc Wakounig.

Predsednik Kluba prijateljev lova Janez Kaiser

Zakaj bo Klub prijateljev prejel to visoko priznanje in kaj to zanj pomeni?

Kaiser: Visoko odlikovanje, deželni grb Koroške, ki ga nam bo izročil deželni glavar Daniel Fellner, je priznanje za naše delo kot strokovno in stanovsko zastopstvo slovenskih lovk in lovcev na Koroškem in v Avstriji, ki ga opravljamo vse od svoje ustanovitve leta 1964 že nad 60 let, in pa priznanje za našo povezovalno dejavnost, ki jo opravljamo kot aktiven povezovalni člen med lovci v deželi ter med lovskimi ustanovami v alpe-jadranskem prostoru. To so Koroško lovstvo, Lovska zveza Slovenije, Društvo slovenskih lovcev Doberdob v Furlaniji-Julijski krajini in Štajersko deželno lovstvo/Steirische Landesjägerschaft.

Ali sta ti dve vlogi, namreč strokovno in stanovsko zastopstvo slovenskih koroških lovk in lovcev ter tvorno povezovanje lovskih ustanov v širšem alpe-jadranskem prostoru Klubu že od ustanovitve naprej položeni v zibelko?

Tako je. In za to sta zaslužna moja predhodnika v predsedniški funkciji Kluba, ki sta oba znala združevati in povezovati ljudi. To sta Karel Prušnik-Gašper, ustanovitelj Kluba in legendarni partizan, ter Mirko Kumer-Črčej, ki je kot lovec in kot pliberški komunalni politik bil velemojster v navezovanju stikov.

Te dni je Lovska zveza Slovenije gostila delegacijo Koroškega lovstva z Deželnim lovskim mojstrom Walterjem Brunnerjem in direktorjem Mariom Deutschmannom na čelu. Pobudnik srečanja je bil Klub prijateljev lova. Kakšni so izsledki srečanja?

Lani je bilo takšno srečanje na gradu Mageregg, sedežu Koroškega lovstva. V Ljubljani pa smo pogovore nadaljevali in zakoličili konkretne korake in cilje. Zmenili smo se za delovni sporazum o smernicah sodelovanja. V to sodelovanje bomo vključili tudi štajerske lovce, ki so, enako kot mi, sosedje lovcev v Sloveniji, druži nas pa tudi sodelovanje v Delovni skupnosti lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora DSLZJAP, najstarejši evropski prekomejni lovski pobudi, ki združuje lovce iz Slovenije, Avstrije in Italije in ki posluje trijezično. Klub je vključen tudi v LZS, doslej je 62 članic in članov že opravilo slovenski lovski izpit in so člani LZS, okoli dvajset pa jih namerava ta izpit opraviti letos.

Klub je doslej postavil kar nekaj mejnikov čezmejnega sodelovanja. Kateri so to?

Klub ima tesne stike z Društvom slovenskih lovcev Doberdob v Furlaniji-Julijski krajini, nadvse pomembna in odmevna pa sta bila izdaja trijezičnega slovarja lovskega izrazja »Lov v 3 jezikih-Jagd in 3 Sprachen-Caccia in 3 lingue« in ureditev dvojezične učne poti na Obirskem. Oboje smo izvedli v okviru čezmejnega eujevskega projekta »Lov«, čigar pobudnik je bil naš član Franc Wakounig. Ta projekt je doslej edinstven v celotni EU in zanimanje za podoben slovar je precejšnje predvsem med lovci v bivšem jugoslovanskem prostoru ter na Češkem in Slovaškem.

Kulturni spored podelitve bosta oblikovala Lovski pevski zbor Železna Kapla, ki ga vodi Samuel Paulitsch, in Notranjski rogisti.