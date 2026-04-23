Vigredni koncert SPD Vinko Poljanec: Da je slovenska beseda v Škocjanu živa

»Hvala Bogu! Vzklikne gospodar, ki si je po velikem tednu postavil hišico, ki ga bo odslej varovala pred naravnimi nezgodami. Tako pa so vzkliknili naši vrli narodni fantje v nedeljo, dne 5. velikega srpana. Dobro si je treba zapomniti ta dan, kajti od tega dne bo datiralo vse drugo življenje v škocijanski fari. (...)« Tako slavnostno leta 1906 poroča časopis »Mir« o ustanovitvi krščansko-socialnega društva za Škocijan in okolico (danes SPD Vinko Poljanec), pri Rušu v Zamožni vasi. Ob ustanovitvi se je tedaj zbralo okoli 150 ljudi, navzoč pa je bil tudi škocjanski župnik Vinko Poljanec, od rojstva katerega je 26. marca letos minilo 150 let. Avgusta letos pa bo društvo SPD Vinko Poljanec, ki je bilo leta 1959 poimenovano po Poljancu – prvi koroškoslovenski žrtvi nacionalsocialistične strahovlade – dopolnilo 120 let. V duhu obletnice je potekal tudi tradicionalni Vigredni koncert, na katerega sta društvo in Moški zbor Vinko Poljanec vabila preteklo soboto v prireditveni ceter K3 v Škocjan.