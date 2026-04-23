Vigredni koncert SPD Vinko Poljanec: Da je slovenska beseda v Škocjanu živa

»Hvala Bogu! Vzklikne gospodar, ki si je po velikem tednu postavil hišico, ki ga bo odslej varovala pred naravnimi nezgodami. Tako pa so vzkliknili naši vrli narodni fantje v nedeljo, dne 5. velikega srpana. Dobro si je treba zapomniti ta dan, kajti od tega dne bo datiralo vse drugo življenje v škocijanski fari. (...)« Tako slavnostno leta 1906 poroča časopis »Mir« o ustanovitvi krščansko-socialnega društva za Škocijan in okolico (danes SPD Vinko Poljanec), pri Rušu v Zamožni vasi. Ob ustanovitvi se je tedaj zbralo okoli 150 ljudi, navzoč pa je bil tudi škocjanski župnik Vinko Poljanec, od rojstva katerega je 26. marca letos minilo 150 let. Avgusta letos pa bo društvo SPD Vinko Poljanec, ki je bilo leta 1959 poimenovano po Poljancu – prvi koroškoslovenski žrtvi nacionalsocialistične strahovlade – dopolnilo 120 let. V duhu obletnice je potekal tudi tradicionalni Vigredni koncert, na katerega sta društvo in Moški zbor Vinko Poljanec vabila preteklo soboto v prireditveni ceter K3 v Škocjan.
Poleg zbora Vinko Poljanec, ki se je z ubranim petjem predstavil pod taktirko Stefana in njegovega očeta Franza Starza, so poslušalce v polni dvorani navdušili še Kvartet Nomos, Jauntals Stimmen in Mešani pevski zbor Sele. Predsedniku društva Mihi Lipniku so ob jubileju na odru čestitali Gregor Jovan z Generalnega konzulata RS v Celovcu, Božo Hartmann (SPZ) in Martin Kuchling (KKZ) ter podžupan in župan občine Škocjan Lojze Lach in Thomas Krainz. Ob koncu je zazvenela še skupna pesem Rož, Podjuna, Zila, ki je nastala za pogreb narodnega voditelja in poslanca v deželnem zboru Vinka Poljanca 29. avgusta 1938 v Škocjanu. Pogreba se je tedaj udeležilo tisoče ljudi. V oporoki, napisani v ječi, je Poljanec med drugim zapisal: »Iskreno ljubim svojo očetnjavo, a ne sovražim nobenega drugega naroda. Izobraženost, bogastvo, moč, slava so pri različnih narodih različne, a vsi imajo srce, ki je pokorno poklicu človeškemu: Ljubi, sočustvuj in pomagaj!«
Želeli smo pokazati, kako dobro delujejo Slovenci tukaj v Škocjanu. Vidi se, da je slovenska beseda v Škocjanu še živa. Mislim, da bo živela še naprej. Zato se bomo trudili in delali naprej, najmanj še enkrat 120 let. Imamo kar precej mladih sopevcev. Če mladi ne bodo peli slovenskih pesmi, bodo šle v izgubo, se bodo pozabile. Mladi vedo: če pridejo na vaje in pojejo, bo to živelo naprej.
Pojem pri MoPZ Vinko Poljanec, ker je super vzušje in imamo fajn vaje. Hvaležen sem, da sem lahko del tega društva. Vesel sem, da je koncert uspel in se še potem družimo in kakšno zapojemo. Zboru sem se pridružil, ker me je pred leti vprašal Franz Starz, če bi jih spremljal na klavirju in jim pomagal. Zdaj pa pomagam tudi njegovemu sinu Stefanu, fajn se ujamemo, tako naprej.
Iz rubrike Galerije preberite tudi