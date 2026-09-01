Antifa-camp »razprodan«: Čez dan vabijo na predavanja

5. september: Ob 10.00 bo na sporedu poročilo in razprava o razstavi »Ob vodi – Nah am Wasser«. Umetnica Alina Zeichen bo predstavila zgodovino Zablaškega jezera, njegova nacistična preimenovanja ter razstavo. Ob 15.00 sledi obisk društva SPD Danica v Šentprimožu, kjer bodo društveniki udeležencem tabora predstavili zgodovino društva, sledilo bo predvajanje filma »Koroško kolo«. Ob 17.30 bo sledilo predavanje »Desni ekstremizem na Koroškem – Historical Continuities and Contemporary Developments«, ki ga bo imel Florian Zeller. Predavanje Floriana Zellerja obravnava skrajni desni ekstremizem v Avstriji, s posebnim poudarkom na Koroški – od tradicije nemškega nacionalizma in organizacij völkisch do identitarnega gibanja in sodobnih skrajno desnih subkultur. Govori tudi o čezmejnem značaju ekstremizma, med drugim o ustaškem spominskem srečanju na Libuškem polju.