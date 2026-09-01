Antifa-camp »razprodan«: Čez dan vabijo na predavanja

Mira Gabriel je del organizacijskega komiteja tabora: »Imamo 160 prijav, prostorov za prenočevanje nimamo več, lahko pa se ljudje udeležijo posameznih programskih točk. Iz varnostnih razlogov lokacijo tabora sporočimo šele po prijavi, ki je možna vsak čas preko mejla: [email protected] ali telefonsko +436765862757.«
Nekaj programskih točk letošnjega antifašističnega tabora:
2. september: Ob 11.30 bo gledališka delavnica z režiserko Julio Urban, ki jo navdihujejo umetniške prakse jugoslovanskega partizanskega gibanja. Ob 17.30 bo sledilo plesanje kola. Delavnico vodita Theresa Grandits, odgovorna urednica gradiščansko-hrvaškega tednika Hrvatske Novine in kulturna delavka, ter Marko Kölbl, etnomuzikolog na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju.
3. september: Ob 10.00 bo predavanje »Uvod v socialno ekologijo«. Eleanor Finley z Institute for Social Ecology bo predstavila filozofijo socialne ekologije. Ob 11.30 bo sledila predstavitev Ambasade ROG, organizacije iz Ljubljane, ki jo sestavljajo prosilci za azil, begunci, migrantski delavci, študenti in lokalni aktivisti. Ob 14.00 bo kreativna delavnica sitotiska in vezenja z umetnico Meto Vouk. Ob 17.30 bo predavanje »Hijacked Memory and Twisted Pride«, ki ga bo imela Lolja Nordic iz organizacije FAR Vienna. Tema predavanja bo, kako ruska država cenzurira, prepisuje in briše zgodovino, da bi upravičila nadaljevanje vojne in represije.
4. september: Ob 11.30 bo predavanje Gregorja Wakouniga »From Tokyo to Vienna« o mednarodnem delovanju japonske skrajne desnice in njenih povezavah. Od 14.00 do 17.00 bo palestinski kuharski tečaj v okviru pobude Palestine Caravan. Ob 18.00 bo sledila delavnica o antislavizmu, ki jo pripravljajo organizatorke tabora in posredovalke Muzeja Peršman Mira Gabriel, Jana Trap in Judith Götz. Obravnavale bodo zgodovinske in sodobne oblike antislavizma, diskriminacije, rasizma in asimilacije, posebej na Koroškem.
5. september: Ob 10.00 bo na sporedu poročilo in razprava o razstavi »Ob vodi – Nah am Wasser«. Umetnica Alina Zeichen bo predstavila zgodovino Zablaškega jezera, njegova nacistična preimenovanja ter razstavo. Ob 15.00 sledi obisk društva SPD Danica v Šentprimožu, kjer bodo društveniki udeležencem tabora predstavili zgodovino društva, sledilo bo predvajanje filma »Koroško kolo«. Ob 17.30 bo sledilo predavanje »Desni ekstremizem na Koroškem – Historical Continuities and Contemporary Developments«, ki ga bo imel Florian Zeller. Predavanje Floriana Zellerja obravnava skrajni desni ekstremizem v Avstriji, s posebnim poudarkom na Koroški – od tradicije nemškega nacionalizma in organizacij völkisch do identitarnega gibanja in sodobnih skrajno desnih subkultur. Govori tudi o čezmejnem značaju ekstremizma, med drugim o ustaškem spominskem srečanju na Libuškem polju.
Iz rubrike Po Koroškem preberite tudi