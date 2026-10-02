Alina Zeichen: nagrajena za glas žensk in manjšin

Celovec Klagenfurt Ana Grilc Alina ZEichen je v petek, 25. 9. 2026, prejela nagrado za ženske »Maria Tusch«. Mesto Celovec jo letno podeli osebam, ki se posebej zavzemajo za ženske, dekleta in enakopravnost spolov. Nagrada je poimenovana po političarki, delavki v tobačni industriji in sindikalistki Mariji Tusch ter je dotirana s 3000 evri. Zeichen, ki je odraščala na Žamanjah in v Celovcu, dela kot kulturna delavka in menedžerka.

Alina Zeichen (desno) je leta 2019 ustanovila prvo kvirfeministično, dvojezično društvo na Koroškem – KD Barba. Tako v njenem društvenem kot v kulturnem delu se Zeichen prizadeva za pravice slovenske narodne skupnosti, žensk, lezbijk, interseksualnih, nebinarnih, trans in brezspolnih oseb ter drugih manjšin.

Kaj vam pomeni prejem nagrade za ženske »Maria Tusch« mesta Celovec?

Alina Zeichen: Pomeni mi izredno veliko, da prejmem to na­grado. Po eni strani je velika ča­st, po drugi pa je nagrada tudi znak, da moj angažma zaznavajo in da moje delo ni bilo zaman.

Ste feministka in se nenehno zavzemate za manjšine. Zakaj ste se začeli prizadevati za manjšinske pravice?

Rekla bi, da sem tako rojena. Mojo babico so deportirali nacionalsocialisti, koroški Slovenci in Slovenke smo se v zadnjih desetletjih morali vsak dan boriti za obstoj manjšine, slovenščino, za demokracijo ter za enakopravno življenje na Koroškem. Vse to je doprineslo k temu, da mi je bilo prizadevanje za narodno skupnost od samega začetka vpisano v življenjepis. Manjšinska situacija pa me je senzibilizirala tudi za vprašanja nepravičnosti. Nepravičnost me namreč močno razjezi. Bilo je torej jasno, da sem se začela zavzemati tudi za druge marginalizirane skupine, ki prav tako doživljajo diskriminacijo, nimajo enakih pravic in možnosti. Zato mi je tudi pomembno, da se zavedam lastnih privilegijev, kot npr. državljanstva, zdravja ali dejstva, da sem bela, in da z njimi senzibilno in kritično ravnam, da ne bi reproducirala mehanizmov nepravičnosti, temveč da bi skupno z drugimi delovala proti njim. Če niso vsi enakopravni in enakovredni, potem boj ni končan.

Kateri dogodek ali okoliščina vas je posebej zaznamovala in vplivala na vaš angažma?

Imam klasično koroško-slovensko biografijo. Že v Slovenski gimnaziji so strokovnjaki z različnih področij, kot so Marjan Štikar, Sabina Zwitter, Miha Dolinšek ali pa organizacije kot SPZ ali KKZ, z nami izvajali projekte. S temi projekti so mi pokazali, da so kultura, aktivizem, družba in politika povezani in da lahko z umetnostjo obravnavaš družbeno-politične teme.

Kako na splošno vidite položaj žensk ter ŽLINTA* oseb? Kako vidite njihov položaj v koroški kulturni sceni?

Seveda se zavedam, da se je situacija ŽLINTA* oseb v Avstriji v zadnjih sto letih izboljšala. Ampak nepravičnost do ŽLINTA* oseb je še vedno ogromna. V Avstriji imamo na primer s stanjem septembra tega leta 18 domnevnih femicidov in 45 primerov hudega nasilja nad ženskami. Tudi gender-pay-gap, torej razlika v plači moških in žensk, je še vedno zelo velika (17,6 % leta 2024). V kulturi je razlika sploh ena največjih – s stanjem leta 2024 znaša 37 odstotkov. Na splošno je v kulturnem sektorju opazno, da so v zadnjih letih ŽLINTA* osebe sicer bolje zastopane v kulturnih programih, a še vedno niso enako zastopane na vodilnih položajih. Še vedno se moramo skupno boriti za enako zastopstvo vseh spolov na vseh ravneh v kulturi, družbi in politiki.

Ste predsednica UNIKUMa ter v odboru IG KiKK. Kako doživljate delo na vodilnem položaju?

Opazujem, da je patriarhalni sistem na Koroškem še vedno zelo močan. Ne glede na to, kakšno pozicijo ŽLINTA*-oseba zavzema, vedno znova se jo prekine, se je ne posluša, njene ideje oz. zasluge pripišejo kakšnemu moškemu. V znanosti se v zadnjem primeru govori o »Matilda-efektu«. Ti mehanizmi delujejo tudi v delovnem okolju na Koroškem. Dodaten problem pa je seksizem; seksizem, ki ga izvajajo moški, a tudi internalizirani seksizem žensk. Ta se pogosto tako pokaže, da kolegice nezavedno oz. nehote ravnajo seksistično, da npr. čakajo, da ima zadnjo besedo moški ali pa zanemarijo ideje kolegic, njihovo nastopanje označijo kot »emocionalno«, namesto da bi pripisale značilnosti, kot so »strastno«, »odločeno«, »močno« ali »samozavestno«, ki so pogosto povezane z nastopanjem moških.

Ustanovili ste prvo dvojezično kvirfeministično kulturno društvo na Koroškem – KD BARBA. Na katero potrebo ste odgovorili z ustanovitvijo društva?

Pravzaprav je meni nekaj manjkalo, in sicer prostor, v katerem lahko uresničujem svoje ideje, ne da bi bila odvisna od kakšne druge organizacije. Dejstvo, da je društvo dvojezično in kvirfeministično, pa je zame bilo samoumevno, saj sta ta dva dejavnika v mojem delu bistvena. Zato sem to tudi takoj zapisala v statute.

Koroške Slovenke smo prizadete zaradi intersekcionalne diskriminacije – tako zaradi pripadnosti narodni skupnosti kot zaradi spola, pogosto pa tudi zaradi drugih značilnosti, kot sta na primer starost ali kvirnost. Kako je živeti in delati kot pripadnica manjšin znotraj struktur narodne skupnosti, pa tudi znotraj večinskih struktur?

Tale intersekcionalnost je pomemben del mojega kulturnega in kulturnopolitičnega dela. V situacijah znotraj večinskih struktur je tako, da me ljudje sicer takoj zaznavajo kot žensko, ne pa kot koroško Slovenko. V novi situaciji z novimi ljudmi lahko torej bolj ali manj zatajim, da sem manjšinka, če se na primer ne počutim dovolj varna. Te možnosti mnoge druge manjšine nimajo. V večini primerov iz principa nastopam kot koroška Slovenka – in potem še razlagam, kdo so koroški Slovenci in Slovenke. Kajti sploh izven Koroške smo manjšinci in manjšinke pogosto soočeni z nevednostjo glede manjšine.

Deloma me tudi vabijo na prireditve, ker sem pripadnica obeh manjšin in prireditelji s tem želijo pokriti kar dva vidika. To se mi zdi težavno, saj potem pričakujejo, da govorim v imenu vseh žensk in vseh Slovencev in Slovenk. Dejstvo je, da v manjšinah obstaja mnogo različnih mnenj, jaz lahko povem le svoje mnenje. Nikoli ne bi pričakovali od belega moškega, da govori v imenu vseh moških. To pričakujemo le od pripadnikov manjšin.

V manjšinskih strukturah pa imamo situacijo, da mnogo (kvir-)feminističnih tem še sploh ni prišlo na dan, ker se diskurz osredotoča na etnična vprašanja. Pogosto se te tematike tudi zdijo nepomembne. Kot pri diskusijah okoli pravic slovenske narodne skupnosti v večinskem prebivalstvu se potem v manjšini o feminističnih temah reče: »Ah, kaj pa sploh hočete? Saj imate itak že vse pravice!«

Sarah Hendriks iz ženske organizacije UN Women je dejala, da nobena država na svetu še ni dosegla popolne pravne enakopravnosti žensk in moških. Letos so ZN opozarjali, da ženske in dekleta v mnogih državah po svetu doživljajo nazadovanje na področju enakopravnosti in vse večjo diskriminacijo. Kako ocenjujete ta razvoj, posebej s pogledom na Avstrijo?

Brez feminističnega prizadevanja ženske ne bi smele voziti avtomobila, kolesariti, študirati, kar hočejo, izvajati poklica, ne da bi ga moral moški dovoliti, podpisati pogodbe, voliti itd. Te pravice niso bile podarjene, zanje so se ženske stoletja dolgo borile. Vsako pravico, ki je bila zapisana v zakon, pa se lahko tudi spet odvzame. Če si ogledamo mednarodno situacijo, vidimo, kako se je pravna situacija manjšin v nekaterih državah, ki so imele že zelo progresivno zakonodajo, poslabšala, ko so prišle avtokratske ter desničarske sile na vlado. Vidimo tudi, kako težko je za družbo s pomočjo demokratičnih procesov te pravice spet priboriti nazaj. Zame to pomeni, da se moramo vsi vsak dan boriti za demokracijo, za vzdrževanje in nego naših pravic.

S povečanjem vpliva skrajne desnice ter desno-konservativnih vrednot se tudi predstave o spolnih vlogah žensk radikalizirajo …

Še posebej se ustrašim, če mlade ženske same rečejo, da feminizma ne potrebujejo in si želijo »tradicionalno« življenje, pri čemer moški dela, ženska pa ostane doma. To je kar dvojna iluzija, kajti prvič so ženske morale vedno delati – ali je to doma negovalno in oskrbovalno delo ali je to delo na domačiji ali so to pomožna dela, ki pa uradno niso veljala za »poklic«. Drugič pa so tako imenovane »tradicionalne« spolne vloge v resnici iznajdba 50. let 20. stoletja in torej sploh niso tako »naravne«, kot nam to prikazujejo. Predstave o spolih so tudi danes deloma zelo močno zakoreninjene. To mišljenje zadeva npr. delitev dela v domu in družini, ki jo do danes v glavnem upravljajo ženske. To nepravično razporeditev pogosto razlagajo z »biološko dispozicijo« žensk, ki pa znanstveno ne drži. Sliši se pa tudi v izjavah avstrijskih politikov, ki pravijo, da naj negovalno in oskrbovalno delo ne razumemo kot delo, ampak ga opravljamo iz ljubezni in idealizma. Na socialnih omrežjih pa jih tudi utrjujejo influencarke, ki propagirajo to »tradicionalno življenje« in s tem veliko služijo.

Dejansko je nevarno za ženske, da se takšno finančno odvisnost prezentira kot nekakšen cilj – sploh glede na to, da so ženske bolj prizadete od revščine v starosti, da manj služijo in prejemajo nižje pokojnine. Navsezadnje so potem ženske tiste, ki imajo manj svobode in manj varnosti.

Katere ukrepe za zagotavljanje enakopravnosti spolov in enakih možnosti bi bilo treba na Koroškem nemudoma uresničiti?

Mislim, da enostavnih rešitev ni. Pomaga pa, če skušamo ravnati na pravičen, empatičen in senzibilen način in ukrepamo dolgoročno. Akutno gre tudi za vprašanja financiranja – kateri resor ima koliko denarja. Potrebujemo namreč denar, da lahko oblikujemo programe na področjih izobraževanja, zdravja, zaščite pred nasiljem, umetnosti in kulture. Potrebujemo močne šole, izobraževalna mesta za vajence in vajenke ter univerze, kjer se mladi ljudje lahko naučijo, kako delovati v duhu pravičnosti. S socialnimi ukrepi moramo delati za socialni mir.

Kaj bi svetovali naslednji generaciji aktivistk in aktivistov na Koroškem?

Tvorite skupnosti in pomagajte si. Niste same. Splača se, da se za nekaj prizadevate, kajti vdati se v resnici ni opcija.