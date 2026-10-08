Nagrada Živa za SNI Urban Jarnik in muzej na Kostanjah

V tej kategoriji so se predstavile slovanske manjšinske ustanove, ki ohranjajo dediščino v večinskih okoljih. Muzej na Kostanjah, ki temelji na prostovoljnem delu, ne ohranja le snovno in nesnovno dediščino, temveč je tudi pomembno kulturno središče za ohranjanje in posredovanje slovenskega jezika in kulture na Kostanjah. Nagrada, ki jo podeljuje Forum slovanskih kultur, je namenjena najboljšim slovanskim muzejem in slovanskim ustanovam, ki ohranjajo slovansko dediščino po svetu. 43 nominiranih muzejev in kulturnih ustanov iz 19 držav je predstavilo svoje pristope k ohranjanju in interpretaciji dediščine.

