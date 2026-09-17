345. Rozalsko žegnanje na Hemi

Na Rozalsko žegnanje prihajajo mnogi obiskovalci zaradi domačega in sproščenega vzdušja, pa tudi zaradi lepega kraja, za številne pa je v ospredju tudi verski pomen žegnanja. Prva maša bo ob 8.30 v cerkvi sv. Heme, ob 10.00 bo sledila slovenska maša, ki jo bosta oblikovala cerkvena zbora iz Globasnice in Šentlipša, ob 11.00 pa še nemška maša. Zadnji dve maši bosta, če bo vreme dopuščalo, na prostem pri izkopaninah.