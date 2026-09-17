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345. Rozalsko žegnanje na Hemi

17.9.2026 Sveta Hema Hemmaberg Milena Loibnegger
Med najlepša žegnanja v Podjuni spada Rozalsko žegnanje, ki letos že 345. vabi romarje od blizu in daleč na goro sv. Heme. Tradicionalno poteka vedno tretjo nedeljo v septembru, letos bo to 20. septembra.
Slovenska maša na prostem pri izkopaninah, leta 2022

Na Rozalsko žegnanje prihajajo mnogi obiskovalci zaradi domačega in sproščenega vzdušja, pa tudi zaradi lepega kraja, za številne pa je v ospredju tudi verski pomen žegnanja. Prva maša bo ob 8.30 v cerkvi sv. Heme, ob 10.00 bo sledila slovenska maša, ki jo bosta oblikovala cerkvena zbora iz Globasnice in Šentlipša, ob 11.00 pa še nemška maša. Zadnji dve maši bosta, če bo vreme dopuščalo, na prostem pri izkopaninah.

Petje pod lipo nekoč in danes: leta 1982 in 2022 – desetletja minevajo, tradicija prepevanja pod tisočletno lipo pa ostaja.

Za kulinarično ponudbo bo poskrbel domači mesar Čebul, ki bo med drugim postregel s priljubljenimi klobasami. Za slastne krape, ki jih je nekoč pripravljala gostilna Šoštar, od leta 2019 skrbijo globaški bokvarji. Žegnanje je znano tudi po posebnem vzdušju pod več sto let staro lipo, kjer se ob kozarčku radi zberejo pevke in pevci ter zapojejo domače ljudske pesmi. 

Za slastne krape od leta 2019 skrbijo globaški bokvarji.

Številni romarji se na sv. Hemo odpravijo peš. Za tiste, ki se bodo pripeljali z avtom, občina opozarja na enosmerno prometno ureditev: iz Globasnice bo vožnja proti sv. Hemi možna le v eno smer, vračanje pa bo šlo čez Zagorje. 

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