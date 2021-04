Kres je treba prijaviti na občini



Sežiganje dreves in grmov na prostem je na Koroškem dovoljeno samo ob v zakonu določenih priložnostih. To so npr. kresovanja za Cirila in Metoda, pa tudi tradicionalna velikonočna kresovanja. V tiskovni izjavi je dežela pojasnila letošnja pravila. Na velikonočno soboto lahko od 6. do 20. ure skupaj štirje odrasli in šest mladoletnikov iz dveh gospodinjstev zažge kres. Od 20. do 6. ure pa velja, da se ob velikonočnem kresu smejo zbrati samo osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu.