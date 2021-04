Mesto Celovec je razširilo ponudbo za testiranje na korona virus: pred mestno hišo stoji kontejner za hitre antigenske teste na prostem.

Mesto Celovec je razširilo ponudbo za testiranje na korona virus: pred mestno hišo stoji kontejner za hitre antigenske teste na prostem. Testiranje pri novem kontejnerju je brezplačno, predhodna prijava ni potrebna, opravlja pa ga lekarna »Apotheke vorm Lindwurm«. Prijava in testiranje potekata na prostem, tako da se osebe med postopkom ne nahajajo v zaprtih prostorih.

»Z dodatno ponudbo za testiranje smo kot mesto reagirali na dolge čakalne dobe. Pomembno je, da celovčani pridejo hitreje do testa, kot je bilo do sedaj,« je dejal celovški župan Christian Scheider. Rezultat testiranci dobijo v najkrajšem možnem času na telefon ali na elektronski naslov in je veljaven kot uradni „dostopni“ test, ki ga potrebujemo npr. pri obisku frizerskega salona.

Odpiralni čas testne postaje »Pred mestno hišo« je od ponedeljka do petka od 8h do 17h, ob sobotah pa od 8h do 13h. Za testiranje potrebujete zdravstveno izkaznico e-card, osebno izkaznico in masko tipa FFP-2. Mesto nudi še testno postajo v občinskem centru »Festung« v Strutzmannstraße 17. V tem primeru je obvezna predhodna prijava preko portala oesterreich-testet.at, testiranje pa poteka ob četrtkih in petkih.