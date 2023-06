V petek, 16. junija, je šolsko proslavo tik pred koncem šolskega leta skupaj z Društvom staršev organizirala Javna dvojezična ljudska šola 24 iz Celovca. Večina od 25 otrok, ki zapuščajo šolo, bo jeseni svoje izobraževanje nadaljevala na Slovenski gimnaziji.

Vrsta za sladoled je bila dolga.

Le še dva tedna ljudskošolske otroke na Koroškem ločita od težko pričakovanih počitnic. Na dvorišču Ljudske šole 24 je na proslavi ob koncu leta pogostitev pripravilo Društvo strašev, ki ga vodi Martina Kanzian. Staršem in sorodnikom sta zapela mlajši in starejši šolski zbor pod vodstvom Veronike Stern in Christiana Wrulicha. Učenka 4. a razreda Ava Wheeler je prejela priznanje za svojo ilustracijo, ki bo v naslednjem šolskem letu krasila naslovnice zvezkov vseh razredov LŠ 24. Kot je povedala učiteljca 2. a in b razreda Majda Kernjak, je bila tema letošnjega natečaja matematika: »Vsi otroci rišejo in iz vsakega razreda ena slika napreduje v zadnji krog. Letos so otroci sami izbrali najboljšo izmed osmih slik, in to je bila Avina.« Po glasbenem programu so sledile motorične igre, ki jih je za otroke pri-pravila Slovenska športna zveza, s katero je šola sodelovala v okviru letnega težišča Gibanje.

Ava Wheeler je prejela priznanje za najboljšo risbo.

S kakšnimi občutki se od otrok, s katerimi je preživela štiri leta, poslavlja razredničarka 4. a in b razreda Martina Schellander? »Občutki so mešani, na eni strani nam je žal, da nas otroci zapuščajo, po drugi strani pa se veselimo novih izzivov. Ko gledam nazaj slike od prvega do četrtega razreda, sem lahko zadovoljna s tem, kako so doraščali in kako so se razvili. Letos šolo zapušča 25 otrok, večina jih gre na Slovensko gimnazijo.« V oba prva razreda LŠ 24 bo v šolskem letu 2023/24 vpisanih okoli 30 otrok, kot pravi Martina, gre za »močno generacijo«.

