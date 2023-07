Zaključek Ljudske šole Pliberk in žegnanje

Letos je pliberška ljudska šola svoj zaključek šolskega leta povezala s pliberškim žegnanjem. Minulo nedeljo, 2. julija, so šolarji sooblikovali sv. mašo in sodelovali pri procesiji, nato so v Grenzlandheimu uprizorili fenomenalno igro z naslovom »Za boljši svet«, v kateri so na igriv način obdelali teme ljubezen, pravičnost, resnica in upanje. »V glavnem je to nastalo v razredih, učiteljice in učitelji so bili fenomenalni, z idejami pa nas je podpirala režiserka Alenka Hain,« nam je po uspešno odigrani predstavi povedala vidno ponosna in hvaležna ravnateljica LŠ Pliberk Mateja Mesner. Publiko v do zadnjega mesta zasedenem Grenzlandheimu pa je navdušil tudi šolski zbor pod vodstvom Traudi Katz-Lipusch ter glasbeniki KIB, ki so spremljali predstavo, pri kateri je sodelovala cela šola. Vse umetnine in rekvizite na odru so šolarji ustvarili skupaj z umetnikom Albertom Mesnerjem. Ker zaradi pandemije tri leta niso mogli prirediti večje šolske veselice, so si letos kot šola namislili, da bodo naredili žegnanje, z vsem, kar spada zraven, tudi s stojnicami, ki so stale pred Grenzlandheimom. Tam so med drugim ponujali marmelade, sokove, zeliščne soli ali ročne izdelke, ki so jih šolarji ustvarili skupaj s starši in starimi starši. Zbrani denar bodo podarili tistim šolarjem in njihovim družinam, ki si ne morejo vsega privoščiti, en del pa bodo porabili za skupen izlet. Obiskovalke in obiskovalci pliberškega žegnanja so še dolgo uživali ob glasbi Alberta in Pepeja Kropa ter ob gostinski ponudbi družine Rigelnik in kavarne Werner Berg Geniesserei. Pliberško ljudsko šolo trenutno obiskuje 125 otrok, jeseni bo približno tudi tako. Nad 65 % otrok je prijavljenih k dvojezičnemu pouku. Mateja Mesner: »Znanje slovenščine je dobro, imamo prednost, da imamo veliko otrok, ki prihajajo iz Slovenije in ti dvigajo jezikovni nivo v naših razredih.«