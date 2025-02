Vzgojiteljica ustvarja umetnost za otroke: Z drobnimi motivi budi otroško domišljijo

Začutila sem, da potrebujem spremembo in ker so otroci že vedno bili pomembna tema v mojem življenju, sem v Celovcu opravila pedagoško izobrazbo, tako da zdaj že drugo leto v dvojezični skupini »Jaz in ti« oskrbujem malčke od enega leta do treh let. Tri vzgojiteljice skrbimo za 15 otrok. To delo me posebej veseli, ker se otroci veliko in hitro učijo. Vsak dan lahko opazuješ njihov razvoj in spremljaš učenje.