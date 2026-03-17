Vrtec v Velikovcu: Po adaptaciji jeseni Kekci že v novi hiši

Do 1. septembra 2026 ima Večjezični otroški vrtec Kekec čas za izselitev iz prostorov velikovškega župnišča, v katerih je deloval 21 let. Razveseljiva novica za vse starše 20 otrok med enim in šestim letom starosti, ki obiskujejo večjezični vrtec, je, da se bodo otroci jeseni vselili v nove prostore prenovljene hiše na naslovu Šentrupertska cesta 8 v Velikovcu. To hišo je nedavno za 410.000 evrov odkupila Delovna skupnost dvo- in večjezičnih vrtcev, ki jo vodi Roman Verdel. »Nosilec kredita je Delovna skupnost, saj smo bili pred tem problemom, da bi društvo Kekec v primeru, da bi samo odkupilo hišo, najemnino plačevalo samemu sebi. Zato je bilo treba najti organizacijo, ki kupi hišo. Podoben model imamo v Borovljah, kjer je Volbankova ustanova lastnik dveh hiš, v katerih deluje naš vrtec, za kar ustanova od nas dobiva mesečno najemnino, tako kot Kekec zdaj plačuje najemnino Delovni skupnosti. Če ne bi mi tega prevzeli, potem vrtca verjetno ne bi bilo več. V bistvu je Delovna skupnost že pametna rešitev, ker je to ta delokrog, to strokovno področje, v katero tudi sama spada.«
Denar za prekupno pogodbo je z intervencijskimi namenskimi sredstvi v višini 50.000 evrov zagotovila Republika Slovenija z Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu. »Zdaj so se v hiši začela adaptacijska dela, ki jih izvaja gradbeno podjetje Rus Bau GmbH. Trajala bodo približno dva meseca, stala pa bodo 104.000 evrov,« pravi Gaia Galvani-Kassl, predsednica Večjezičnega otroškega vrtca Kekec. Kot pravi predsednica, bo vrtec Kekec plačeval najemnino Delovni skupnosti dvo- in večjezičnih vrtcev, ki je lastnica hiše. »Opremo bomo preselili iz naših dosedanjih prostorov v župnišču, številni starši so nam tudi že ponudili razna igrala za zunaj, pa tudi pomoč pri selitvi« pravi Galvani-Kassl. Predsednica vrtca Kekec dodaja, da bodo imeli otroci v hiši na Šentrupertski cesti na voljo nekaj več prostora za igro, »večji bo predvsem gradbeni kotiček, pa tudi igrišče na prostem«. »Imam srečo, da imam zelo dobre ljudi ob sebi. To so Nanti Olip, Roman Verdel, Štefan Kramer, Rudi Vouk, Bernard Sadovnik in Valentin Inzko. Vsak od nas je nekaj naredil, vsak je nekaj prispeval. Brez naše skupne moči, brez te skupne sinergije in tega, da se res dobro razumemo, brez tega ne bi šlo.« Predsednica vrtca Kekec je zadovoljna tudi s tem, da sta se Društvu Večjezični otroški vrtec Kekec pridružila dva nova člana, Hanzi Mikl z Ločila in Štefan Domej iz Rinkol.
Sredstva za obnovo in adaptacijo hiše bo vrtec Kekec zbiral tudi z dobrodelnim koncertom, ki bo 27. maja v Neue Burg v Velikovcu. Na njem bodo nastopili Vokalna skupina Lipa, Mešani pevski zbor Srce iz Dobrle vasi, Singkreis Völkermarkt, Mešani zbor PD Sele, Moški zbor Trta iz Žitare vasi, Unterstufenchor des Alpen-Adria Gymnasiums Völkermarkt, kot gostja pa bo nastopila tudi mezzosopranistka Bernarda Fink-Inzko.
