Vrtec v Velikovcu: Po adaptaciji jeseni Kekci že v novi hiši

Denar za prekupno pogodbo je z intervencijskimi namenskimi sredstvi v višini 50.000 evrov zagotovila Republika Slovenija z Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu. »Zdaj so se v hiši začela adaptacijska dela, ki jih izvaja gradbeno podjetje Rus Bau GmbH. Trajala bodo približno dva meseca, stala pa bodo 104.000 evrov,« pravi Gaia Galvani-Kassl, predsednica Večjezičnega otroškega vrtca Kekec. Kot pravi predsednica, bo vrtec Kekec plačeval najemnino Delovni skupnosti dvo- in večjezičnih vrtcev, ki je lastnica hiše. »Opremo bomo preselili iz naših dosedanjih prostorov v župnišču, številni starši so nam tudi že ponudili razna igrala za zunaj, pa tudi pomoč pri selitvi« pravi Galvani-Kassl. Predsednica vrtca Kekec dodaja, da bodo imeli otroci v hiši na Šentrupertski cesti na voljo nekaj več prostora za igro, »večji bo predvsem gradbeni kotiček, pa tudi igrišče na prostem«. »Imam srečo, da imam zelo dobre ljudi ob sebi. To so Nanti Olip, Roman Verdel, Štefan Kramer, Rudi Vouk, Bernard Sadovnik in Valentin Inzko. Vsak od nas je nekaj naredil, vsak je nekaj prispeval. Brez naše skupne moči, brez te skupne sinergije in tega, da se res dobro razumemo, brez tega ne bi šlo.« Predsednica vrtca Kekec je zadovoljna tudi s tem, da sta se Društvu Večjezični otroški vrtec Kekec pridružila dva nova člana, Hanzi Mikl z Ločila in Štefan Domej iz Rinkol.