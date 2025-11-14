Vrtec Kekec bo moral iz župnišča

20 let je večjezični privatni vrtec Kekec deloval v prostorih velikovškega župnišča, kjer so si stavbo in vrt delili s farnim vrtcem. Kot pravi vodja vrtca Gaia Galvani-Kassl, »pred 20 leti ni bilo mogoče v Velikovcu nikjer najti druge lokacije za naš vrtec«. V adaptacijo podstrešja župnišča je bilo takrat vloženih preko 200.000 evrov sredstev. Letos se je iztekla pogodba o najemu. Zdajšnji velikovški župnik Zoltan Papp pogodbe ni bil pripravljen podaljšati, kot je povedal medijem, zaradi tega, ker se bo v farnem vrtcu ustanovila dodatna otroška skupina. S posredovanjem krške škofije je bil dosežen dogovor med vrtcem Kekec in župnijo, po katerem lahko 20 otrok vrtca Kekec v župnišču ostane do konca šolskega leta 2025/2026. Trenutno se društvo Kekec, ki upravlja z istoimenskim zasebnim vrtcem, ukvarja z odkupom oz. najemom nove stavbe, v kateri bo po obnovi vrtec lahko deloval po koncu šolskega leta. »Hišo v bližini Šentruperta smo našli na portalu Willhaben, cena za odkup je več kot 400.000 evrov, poleg tega bo treba najmanj 250.000 evrov vložiti v obnovo,« pravi Galvani-Kassl. Prav letos maja je vrtec Kekec ob prisotnosti izobraževalnega referenta Daniela Fellnerja praznoval 20 let delovanja. Edino razveseljivo dejstvo v celotni zgodbi je, da so po 20 letih v Velikovcu sploh našli stavbo za bodoči večjezični zasebni vrtec.
Pred državnozborskimi volitvami, ki bodo v Sloveniji leta 2026, bi rad vse, kar je v njegovi moči, za ureditev problematike vrtca Kekec storil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Ta je na Koroškem v petek, 7. novembra obiskal vrtec Kekec, sledil je posvet s predstavniki vseh treh političnih krovnih organizacij v prostorih PD Lipa. Na srečanju s predstavniki krovnih organizacij je minister z organizacijami govoril tudi o »povezovanju v neko skupno zvezo«.
Srečanja v Tinjah se je udeležil tudi Štefan Kramer, predstavnik društva Delovna skupnost privatnih dvo- in večjezičnih vrtcev. »Važno je, da ima Kekec zdaj tudi moralno podporo. Sem zelo optimističen, da bomo našli rešitev. Zame je dobra vsaka rešitev, ki koristi otrokom. Hitreje bi šlo hišo najeti, a če najem za lastnike ne pride v poštev, bomo morali gledati, kako pridemo do sredstev za odkup. Seveda pa je tu tudi vprašanje, kdo bo pripravljen prevzeti jamstvo za bančni kredit.«
Trenutno so največji problem finance. Za prenovo župnišča pred 20 leti, ko je bil župnik Peter Forster, smo večinski del denarja prejeli od Slovenije, nekaj pa tudi od Urada zveznega kanclerja. Slovenija nam je vedno pripravljena pomagati, bilo pa tudi potrebno, da pride en večji priliv od dežele Koroške, poskušale nam bodo pomagati naše tri krovne organizacije, ki pa trenutno nimajo denarja. Hiša, ki jo bomo poskusili odkupiti, ima dovolj zelene okolice, ima dovolj kvadrature v hiši, kot jo zahteva dežela za vrtec, za igralnico, za spalnico in za telovadnico. Želim si čimprej z vrtcem zapustiti župnišče, v katerem nismo več zaželeni.
Za nas bi bilo najboljše, da bi prostore spočetka najeli, saj imamo v Sloveniji proračun že skoraj pod streho. Nadaljnjih sredstev nismo načrtovali, zagotovo pa bomo iskali skupno rešitev z deželo in zvezo. V prostorih PD Lipa sem se srečal s predstavniki Delovne skupnosti privatnih dvo-in večjezičnih vrtcev, vrtca Kekec in zastopniki treh krovnih političnih organizacij. Zagotovo vem, da mi kot Republika Slovenija ne moremo biti lastnik nepremičnine v tuji državi, močno tudi dvomim, da bi lahko Slovenija zakonito prevzela poroštvo za kredit. Z obiskom na Koroškem sem skušal prispevati k iskanju skupne rešitve in dati podporo vpletenim.
