Vrtec Kekec bo moral iz župnišča

20 let je večjezični privatni vrtec Kekec deloval v prostorih velikovškega župnišča, kjer so si stavbo in vrt delili s farnim vrtcem. Kot pravi vodja vrtca Gaia Galvani-Kassl, »pred 20 leti ni bilo mogoče v Velikovcu nikjer najti druge lokacije za naš vrtec«. V adaptacijo podstrešja župnišča je bilo takrat vloženih preko 200.000 evrov sredstev. Letos se je iztekla pogodba o najemu. Zdajšnji velikovški župnik Zoltan Papp pogodbe ni bil pripravljen podaljšati, kot je povedal medijem, zaradi tega, ker se bo v farnem vrtcu ustanovila dodatna otroška skupina. S posredovanjem krške škofije je bil dosežen dogovor med vrtcem Kekec in župnijo, po katerem lahko 20 otrok vrtca Kekec v župnišču ostane do konca šolskega leta 2025/2026. Trenutno se društvo Kekec, ki upravlja z istoimenskim zasebnim vrtcem, ukvarja z odkupom oz. najemom nove stavbe, v kateri bo po obnovi vrtec lahko deloval po koncu šolskega leta. »Hišo v bližini Šentruperta smo našli na portalu Willhaben, cena za odkup je več kot 400.000 evrov, poleg tega bo treba najmanj 250.000 evrov vložiti v obnovo,« pravi Galvani-Kassl. Prav letos maja je vrtec Kekec ob prisotnosti izobraževalnega referenta Daniela Fellnerja praznoval 20 let delovanja. Edino razveseljivo dejstvo v celotni zgodbi je, da so po 20 letih v Velikovcu sploh našli stavbo za bodoči večjezični zasebni vrtec.