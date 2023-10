Prav na dan svoje ustanovitve pred 25 leti, namreč 21. septembra, so bili otroci Večjezičnega otroškega vrtca Ringa raja s svojima vzgojiteljicama Matejo Schaap-Sevšek ter Mirjam Glantschnig v gosteh pri sosedu – v ledinški ljudski šoli. To je vsakoletna prilika in povod za prvi skupni izhod iz hiše. Ljudskošolski otroci z ravnateljico Anico Lesjak-Ressmann na čelu ter učiteljski tim so bili obiska zelo veseli, srečni in hvaležni, saj gojita obe izobraževalni instituciji dobre medsosedske odnose in sodelovanje.

Na sliki so se ovekovečili ob srebrnem jubileju sedanji vrtčevski otroci ter učenci in učenke ljudske šole Ledince, ki trenutno obiskujejo ledinško ljudsko šolo in so obiskovali vrtec Ringa raja.