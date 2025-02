V telovadnici Mohorjeve lahko spet telovadijo: Prenovljena telovadnica po poplavah  

Telovadnico Mohorjeve je zalilo okoli pol metra visoko. Ker tovrstne škode ni mogoče zavarovati in koroški »Nothilfswerk« ne podpira škode zaradi dviga podtalnice, je škoda ostala Mohorjevi! Ko se je voda umaknila, so bila izvedena večmesečna načrtovalna dela, da bi zmanjšali tveganje takšne škode v prihodnosti. Končno je bila večina prenovitvenih del izvedena tekom leta 2024. Celotna obnova je stala okoli 100.000 €, stroški pa so bili financirani s sredstvi zveznega kanclerja, Republike Slovenije ter z lastnimi sredstvi Mohorjeve. Od začetka leta otroci Mohorjeve ljudske šole in varstva ponovno uporabljajo prenovljeno telovadnico.