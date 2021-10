Dan jezikov – 26. september je določil Svet Evrope, ki je vodilna organizacija za varovanje človekovih pravic v Evropi in zagovarja svobodo izražanja in svobodo medijev, svobodo zbiranja, enakost in varstvo manjšin. Dan so prvič razglasili v evropskem letu jezikov leta 2001.

V petek, 24. septembra 2021, so na ljudski šoli Lipa ob Vrbi praznovali dan jezikov na svojevrsten način. V prvi učilnici je bila skupina otrok, ki je veselo prepevala v družbi dveh terapevtskih ponijev, njuna lastnica pa je otroke seznanila z nekaterimi značilnostmi ponijev, npr., kaj pomeni določeni položaj glave. Učence v drugi učilnici je obiskal harfist, ki je pred igranjem na kratko predstavil dele in značilnosti tega prastarega instrumenta s strunami. Naslednja delavnica je odmevala od zvokov kahona (cajona), posebnega tolkala, s katerim so otroci razigrano izvabljali zvoke tudi angleških uspešnic. V eni od učilnic so plesali in peli ob ljudski glasbi, v drugi pa je Klapa Kameratti, glasbena skupina s Krasa, v odličnem večglasju in večjezično izvedla nekatere svoje skladbe. Pri eni od glasbenih delavnic so učenci peli pesmi na pamet ob spremljavi in vodenju klaviaturista. Dan jezikov je tako v Lipi ob Vrbi izpolnil svoj namen: osveščanje o bogati jezikovni raznolikosti v Evropi ter o pomenu učenja jezikov za utrjevanje evropskih načel strpnosti in medsebojnega razumevanja.

Ravnatelj Christian Zeichen je povedal, da so dan jezikov namenili praznovanju jezika, ki ga razumemo vsi – jeziku glasbe: »Na vsakoletni dan jezikov, ki je iniciativa Sveta Evrope za jezikovno raznolikost, je štirijezična šola počastila še peti jezik: glasbo!

Pod geslom »Tudi glasba je jezik« je vsako učilnico zajela glasba. Glasbeniki in plesalci ljudskih plesov Armin in Petra Glanzer, Jaka Štrajnar, Elija Štikar, Franz Santner in s slovenskega Krasa prispela skupina Klapa Kameratti so otroke očarali z živahnimi plesnimi koraki, cajonom, klaviaturo in harfo. Terapevtska ponija Donnerwolke in Zanzibara sta glasbenemu rajanju – celo brez rezgetanja – dala prav posebno noto. Glasba, ki so jo kot jezik razumeli vsi otroci, učiteljice in učitelji, pa tudi navzoči župan, je to edinstveno dopoldne ogrela srca. S to spodbudno energijo se štirijezični šolski vsakdan lahko harmonično nadaljuje.«