Na prireditvi TISCHLER-TROPHY 2022 je letos sodelovalo osem šol – tri gimnazije in pet srednjih šol. Učenke in učenci v starosti 12 do 24 let so iz letev, desk in plošč načrtovali in realizirali objekt, ob tem pa spoznali mizarski poklic.

Sodelujoči razredi so se potegovali za nagrade v kategorijah Design, Material in Ideja, danes, 8. junija pa so bili v vrbskem Casineumu razglašeni zmagovalci:

Razredničarka Manca Rebula, ravnateljica Christine Meklin-Sumnitsch in mizarski mojster Johannes Bromann

Po mnenju strokovne komisije je najboljši objekt v kategoriji “design” izdelal razred 3B srednje šole Pliberk, v kategoriji “material” je zmagala Srednja šola Grebinj, v kategoriji „Ideja” pa Alpsko-jadranska gimnazija iz Velikovca.

Ponosni učenci in učenke srednje šole Pliberk

Publika je po spletu največ glasov oddala za izdelek Srednje šole Sinča vas.