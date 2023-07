Na Rebrci v komendi letos od 24. julija do 5. avgusta že 44. poteka teden mladih umetnikov z nad sto otroki od v dveh izmenah. Ustvarjajo na temo »drevo«, višek in zaključek je lutkovna predstava in razstava del, ki nastanejo na Rebrci.

Rebrca Češnja, evkaliptus, kruhovec, sekvoja in lipa so imena dreves, pa tudi petih skupin po približno deset otrok, ki trenutno ustvarjajo, prepevajo, plešejo, pišejo in rišejo na tednu mladih umetnikov na Rebrci. Vsako drevo stoji simbolično za en kontinent, drevo in drevesa so tudi v ospredju ustvarjanja letošnje delavnice. Letos v prvem tednu sodeluje 57 otrok, v drugem pa 50, stari so med 6 in 13 let. Leta 1979 je v komendi na Rebrci pri Železni Kapli potekal prvi Teden mladih umetnikov in hkrati je zaživel mladinski center. Pobudnika sta bila župnik Poldej Zunder in Anica Fugger. Od tedaj so delavnico organizirali vsako leto brez prekinitve, tudi med pandemijo so jo kljub vsem težavam speljali, se spominja soorganizatorka Sabina Anderwald, sodelavka Krščanske kulturne zveze. Otroci na Rebrci ustvarajo z umetniki, to so letos Simona Krajger, Izidor Stern, Hanzi Čertov, Katja Varl, Melina Kumer, Hanzi Mlečnik in Verena Gotthardt. Otroci ves teden plešejo in pojejo in sodelujejo na dveh lutkovnih delavnicah, na katerih pod vodstvom Brede, Ajde in Matica Varl pripravljajo predstavo, ustvarjajo lutke in si izmislijo zgodbo za predstavo, ki jo bodo zaigrali v soboto ob zaključku delavnice. Pevsko delavnico vodita Tobias Mistelbauer in Lara Rutar, plešejo pa z Dalando Dialla. Poleg Sabine Anderwald za dober potek kreativno-počitniških dni na Rebrci skrbi še Andreja Lepuschitz (katoliška otroška mladina) in ekipa mladih vzgojiteljic in mentorjev, ki so bili kot otroci že sami med počitnicami tukaj na Rebrci. Vzdušje je zelo prijetno, atmosfera je sproščena, pogovorni jezik z mentorji, pa tudi med otroki, je slovenski. Otroci se vsako leto radi znova vračajo na Rebrco.

Več slik: Povezava

Matija Hribar (10), Korte, Železna Kapla

Udeležil sem se tedna mladih umetnikov na Rebrci, ker je tukaj zelo luštno. Najbolj všeč mi je risanje, na Rebrci sem že drugič. Poleg risanja mi je všeč, če se igramo ali če smo v naših sobah in se imamo fajn. Najbolj se mi dopade delavnica s porcelanom, ki jo vodi Izidor Stern.

Alina Smrtnik (9), Železna Kapla

Prišla sem na Rebrco, ker je tukaj zelo luštno in veselo. Najraje rišem, ker lahko narišeš, kar hočeš.

Alina Beck (10), Žitara vas

Prišla sem na Rebrco, ker se mi tukaj vsako leto zelo dopade. Všeč mi je delavnica z Izidorjem Sternom, vedno ustvarjamo kaj lepega.

Klemens Böhm (11), Libuče

Na Rebrci sem z mojim bratom Rafaelom. Tukaj se počutim dobro, ker se igramo s prijatelji.

Gabriel Sabotnik (10), Hodiše

Na Rebrco sem prišel že četrtič, ker tukaj srečam prijatelje in ustvarjati umetnine je zelo luštno.

Helena Stern (10), Stara vas pri Žitari vasi

Jaz sem na Rebrci, ker je Izidor Stern moj stric in tudi pomaga tukaj. Meni se tukaj dopade, ker je veliko ljudi, s katerim se lahko pogovarjam v slovenščini. Tukaj je res fajn.

Anja Greiner, učiteljica in vzgojiteljica na Rebrci

Kot vzgojiteljica tukaj preživim dva tedna in pazim na otroke. Spremljamo jih od jutra do večera. Zvečer se skupaj igramo, nato imamo v cerkvi večerno molitev, da se malo umirijo, preden grejo spat. Če so otroci žalostni, sami ali imajo domotožje, jih tolažimo in malo motiviramo. Tukaj sem bila že sama kot otrok in imam lepe spomine. Kot študentka sem že pomagala na Rebrci, tudi ker je to bila praksa za poklic. Zdaj že šesto leto sodelujem kot mentorica.

Simona Krajger, učiteljica, umetnica in mentorica na Rebrci

Zelo rada se vračam na Rebrco, tukaj sem bila že sama kot otrok, tudi moji hčerki sta bili tukaj. Letos ustvarjamo z mešano tehniko na platnu na temo drevo. Sem zelo zadovoljna, otroci so super. Teden mladih umetnikov je nekaj posebnega, otroci ustvarjajo v domačem okolju, tukaj na komendi je čutiti določeno energijo. Lepo je, če lahko otrokom polepšaš počitniške tedne. V šolah imajo dovolj dela, tukaj pa lahko delaš malo bolj sproščeno.

Tobias Mistelbauer, študent glasbe in pedagogike, mentor in vzgojitelj na Rebrci

Na Rebrci je vedno »gavda«. Tukaj sem bil že kot otrok, zdaj sem vzgojitelj, naslednji teden bom vodil glasbeno delavnico. Tudi če si še mlad človek, ob delu z mlajšimi dobiš še več nove energije.