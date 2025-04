Svečana otvoritev prenovljene LŠ Ledince »Dve leti v hrupu in prahu«

Po prenovi in dozidavi Ljudske šole Ledince je dokončno utihnil hrup vrtalnikov in gradbenih strojev, ki je dve leti med poukom spremljal šolarje in učiteljski zbor. Poslopje prenovljene šole krasi edini dvojezični napis na javni ustanovi v občini Bekštanj, notranjost pa med drugim slike, ki so jih otroci in učitelji ustvarjali po navodilih umetnice Snežane Višnjić in umetnika Valentina Omana, ki je šoli posodil enega od svojih križev oz. razpel. »Oman je dejal, da njegov križ na naši šoli ostane tako dolgo, dokler bom jaz ravnateljica«, pove Anica Lesjak- Ressmann, ki noče izdati, kdaj se namerava upokojiti.