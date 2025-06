Sprehod na Radišah: Lovsko-pedagoški dopoldan vrtca Sonce

Ob čudovitem vremenu je tisto torkovo dopoldne skoraj 50 otrok spoznavalo, kaj vse ob poljski poti raste in brsti, leze in koka, cveti in diši. Trava jim je segala deloma do pasu in čez, kar njihove vedoželjnosti ni motilo, ampak jih je le podžigalo pri odkrivanju in spoznavanju čebel, čmrljev, pikapolonic in najrazličnejših hroščev in metuljev ter trav, rož in poljskih pridelkov. V gozdu so skupaj s pedagogom Mihom določali vrste dreves, otipavali in božali njihove hrastave in gladke skorje in si podrobno ogledali liste in iglice. Pogovarjali so se o pomenu gozda in o živalih, ki v njegovi senci živijo in za katerih dobrobit smo vsi, predvsem pa lovci, še posebej odgovorni. Vedeti so hoteli, kdaj in kje polegajo, rojevajo srne mladiče, kako jih obvarovati pred smrtjo zaradi košnje, kje gnezdijo ptice, na primer vrane ali ujede, kje so lisičine ter podzemni rovi jazbeca? Tudi volk in medved sta jih zanimala. Ker je Miho in skupino spremljal pes Piko, čudovito obarvan in izredno priljuden bosanski gonič, so mladi raziskovalci seveda hoteli vedeti, zakaj imajo lovci pse. Na vsa vprašanja – in teh je bilo za malo morje – nadvse radovednih otrok so Miha Gutownig in vzgojiteljice z vodjo vrtca Mili Hudl-Kunčič strokovno, izčrpno in potrpežljivo ter razumljivo odgovarjali. Ko so prišli do visoke preže, se je vsul nov plaz vprašanj, kajti vsak je imel priložnost, da z »rešpetlinom«, lovskim daljnogledom, od zgoraj s preže pogleda v okolico. In glej, nekateri so odkrili srno, drugi šojo, ki je vrešče preletela travnik.