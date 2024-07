Poletje na Koroškem mladim ponuja številne priložnosti ne samo za kopanje, temveč tudi za ustvarjalno preživljanje prostega časa, učenje jezikov, spoznavanje narave ter pevske in športne delavnice.

Teden mladih umetnikov

Prijave za teden mladih umetnikov sprejema Krščanska kulturna zveza. Lansko leto so ustvarjali na temo »drevo«, letos pa se bodo osredotočili na temo »voda«.

Rebrca Krščanska kulturna zveza skupaj z Mladinskim centrom na Rebrci in s Katoliško otroško mladino že več kot 30 let prireja Teden mladih umetnikov na Rebrci. Namenjen je otrokom od 6. do 12. leta starosti, ki uživajo v bogatem ustvarjalnem programu v slovensko-govoreči okolici, saj delajo v spremstvu priznanih umetnikov iz Koroške in Slovenije. Prijave za prvi teden od 22. do 27. julija niso več mogoče, zato pa je po besedah Zalke Kelih-Olip še nekaj prostih mest za prijavo na drugi teden, ki bo okoli rebrške komende in v njej od 29. julija do 3. avgusta. Otroci ostanejo vsak po en teden, vsega skupaj pa na Rebrci vsako leto v obdobju 14 dni ustvarja in se druži približno 120 otrok. Informacije: 0 463/51 62 43 ali [email protected]

Dom Sodalitas v Tinjah: Narava, glasba, jezik

Prijavnice za poletne tečaje Tinjskega doma so na spletni strani Sodalitas. Tema lanske pevske delavnice je bila latino-ameriška glasba, letos je etno glasba.

Tinje Posebej pestra je poletna ponudba tečajev doma Sodalitas v Tinjah. Od 28. julija do 2. avgusta bo v Tinjah angleški teden z odličnimi mentoricami in mentorji, namenjen šolarjem od 11. do 17. leta. 5. avgusta se bo začela pevska delavnica »Prek sveta odmeva glas«, ki traja do 9. avgusta. Letos je delavnica po­svečena zborovskim skladbam iz bogate ljudske tradicije večglasnega petja.V to področje bo pevke in pevce uvedla letošnja gostujoča mentorica Zvezdana Novaković. Od 5. in 9. avgusta bo v Tinjskem domu naravoslovni teden, namenjen otrokom in mladini od 11. do 15. leta. Od 12. do 17. avgusta v Tinjah pa bo mojstrski tečaj petja, namenjen napredujočim. Informacije: +43 4239 26 42

Športni kampus

Na poletni KAMPUS se lahko prijavite na spletni strani Slovenske športne zveze: www.ssz.at

Celovec Šport krepi mišice, jeziki pa odpirajo meje in širijo obzorje. Poletni KAMPUS združuje ti dve sili in nudi fantom in dekletom (6–13 let) poleg športnega udejstvovanja v raznih panogah tudi urjenje v slovenščini. Športne in jezikovne enote bodo vodili izobraženi pedagogi in športni strokovnjaki iz kroga športne akademije KRONA. V Celovcu bo športno-jezikovni kamp od 5. do 9. avgusta v Mladinskem domu. Cena za kamp v Celovcu brez prenočevanja znaša 170 €. Od 11. do 16. avgusta pa bo potekal kamp tudi na Rebrci, kjer bodo udeleženke in udeleženci kampusa lahko tudi prespali. Cena za teden na Rebrci znaša 270 €. Če se prijavite za oba tedna, pa je cena 400 €.

Delavnica Sonus

Na delavnico komorne glasbe se prijavite na spletu: www.sonus.at/anmeldung-prijava ali po tel. +43 664 4944044

Bistrica pri Pliberku Glasba na vseh koncih in krajih, veliko zabave, veliko pridnosti in skupnosti so stebri delavnice za komorno glasbo Sonus, ki jo imajo v Werkhofu v Bistrici ob Pliberku od leta 2006. Pouk je tako posamezno kot v skupinah raznih zasedb komorne glasbe v naslednjih instrumentih: violina, viola, čelo, flavta, klavir in kitara. Posebnost komorne delavnice Sonus je praizvedba skladbe po naročilu na zaključnem koncertu glasbene delavnice. Avtor letošnje skladbe po naročilu je saksofonist Wolfgang Puschnig. Letos bo delavnica od 18. do 23. avgusta, prijave so še možne. Cena delavnice s polno oskrbo znaša za šolarje in študente 390 €, delavnice se lahko udeležijo tudi odrasli.

KOŠ kamp

Na 20. KOŠ kamp se lahko prijavite na e-naslovu [email protected] ali po telefonu +43 650 2603755

Celovec S tradicionalnim KOŠ kampom, ki bo letos že dvajestič, se začne košarkarska sezona za KOŠ Celovec. Vsako leto imajo v zadnjem tednu avgusta kamp, ki je osnova za celo športno leto. Novost je letos ta, da bodo poleg treningov košarke ponudili mladim (6–12 let) tudi treninge v nogometu. Poleg treningov, ki bodo izključno v slovenskem jeziku, imajo za mlade v programu tudi tečaj prehrane in slovenščine. Prav tako pa se bodo v tem tednu ukvarjali tudi z jogo. Prijave za jubilejni 20. KOŠ kamp sprejemajo še do 27. julija. Cena za enotedenski kamp, ki bo od 26. do 20 avgusta v Mladinskem domu v Celovcu, znaša s polnim obrokom in prenočitvami 290 €, brez prenočitev pa 190 .