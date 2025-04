Spominska prireditev na ljudski šoli Pliberk: Spominčice za mir

Naposled so bili vsi obiskovalci vabljeni v šolsko poslopje, kjer je vsak razred predstavil svoj projekt na temo spominjanja in prizadevanja za življenje v miru in slogi. 1. a razred je navdušil z lutkovno predstavo o ptici, ki jo zaradi njene drugačnosti druge ptice izločijo in zmerjajo. Naenkrat pa se zgodi preobrat in druge ptice začnejo na osamljeno ptico gledati enakopravno in s spoštovanjem ter jo sprejmejo medse. 2. a je priredil predstavo kamišibaj, v kateri so nastopajoči ob lepih ilustracijah pripovedovali, kako veliko dobrih sadov prinaša mir med ljudi. Učenci iz 2. b pa so prisluhnili, katere jedi so ljudje jedli med drugo svetovno vojno ter skromne, a nadvse okusne jedi iz tistega časa pripravili še sami ter jih ponudili tudi obiskovalcem. Svoje igralske in likovne spretnosti je pokazal tudi 3. b z dramsko igrico in slikami na temo prijateljstva in sprave. 4. b pa je publiki postavljal spoznavna vprašanja in jo vodil do spoznanja, da smo si med seboj različni, pa vendar enakopravni in da si vsakdo zasluži spoštovanje.