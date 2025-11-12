Novice logo
Šolarji Mohorjeve ljudske šole obiskali Novice

12.11.2025 Celovec Klagenfurt Novice
V četrtek, 23. oktobra, so nas obiskalo šolarji 4. razreda Mohorjeve ljudske šole.

V tednih pred tem so se v šoli ukvarjali z mediji, tega dne pa so se tudi sami preizkusili v novinarskem poklicu. Po pozdravu glavnega urednika Sebastjana Trampuscha so se šolarji razdelili v dve skupini. Sodelavka Dana Gregorič jim je pokazala, kako nastajajo videoposnetki za družbena omrežja, skupaj z njimi pa je tudi posnela in zmontirala nekaj videoposnetkov. Urednik Simon Rustia jim je iz arhiva prinesel izvode Novic iz let, v katerih so se rodili. Na koncu je vsak izdelal še svoj časopis, ki ga bodo razstavili tudi v šolski avli. 

Slovenski tednik za Koroško

